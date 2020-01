Junior dos Santos dit qu’il déteste le “ jeu ennuyeux ” de Curtis Blaydes et excité de le mettre KO

Image via @ufc sur Instagram

Junior dos Santos n’est pas fan du style centré sur la lutte de Curtis Blaydes pour le moins.

Dans l’événement principal de l’UFC Raleigh, les deux s’affronteront avec JDS cherchant à revenir dans la colonne des victoires. Blaydes, quant à lui, cherche à prolonger sa séquence de victoires.

Pour dos Santos, il n’est pas fan de Blaydes et de son style «ennuyeux» mais cela le rend excité de le mettre KO.

“C’est ce que j’aime faire”, a déclaré Junior dos Santos à UFC.com. «Je me sens bien quand je me bats. C’est pourquoi j’ai accepté de combattre Curtis Blaydes maintenant. Peu de temps après toutes les chirurgies que j’ai eues sur ma jambe parce que quand je n’ai pas de défi dans ma vie. Je me sens mal et les choses ne se passent pas bien dans ma vie. Je veux donc avoir un défi.

“Quand ils m’ont proposé, Curtis Blaydes, je ne savais pas qu’il était troisième au classement. Je ne pensais même pas qu’il n’avait perdu personne en dehors de Francis Ngannou.

«Je sais que c’est un combattant coriace et il a un match très ennuyeux. Le genre de jeu que je déteste. Mais cela rend le défi encore plus excitant pour moi », a ajouté Junior dos Santos. «Cela me rend plus excité d’aller là-bas et de l’assommer ou même de le soumettre. C’est peut-être une bonne occasion pour moi d’aller là-bas et d’utiliser mon jiu-jitsu. “

Junior dos Santos est confiant qu’il lèvera la main samedi soir et reviendra à un tir au titre. Il sait qu’il était nécessaire pour redevenir le champion des poids lourds de l’UFC et tout commence samedi s’il élimine effectivement Curtis Blaydes.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.