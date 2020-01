Junior Dos Santos maintient son intention de redevenir champion: “C’est mon objectif numéro un”

L’ancien champion junior Dos Santos compte les minutes pour revenir dans l’octogone. Après une grave blessure à la jambe l’année dernière, il revient face à face Curtis Blaydes sur le stellaire UFC Raleigh, ce Samedi, Le Brésilien maintient son intention d’être à nouveau couronné champion, Sans choisir leurs rivaux.

Dans une interview avec Combat, Junior a parlé de ses plans pour l’avenir.

«Mon objectif est d’être numéro un, peu importe qui c’est, que ce soit Miocic ou Cormier. Je les respecte beaucoup. J’ai déjà combattu deux fois avec Miocic. Je respecte sa carrière et la façon dont il mène sa carrière. Je connais peu Cormier, mais je le suis de loin. L’un ou l’autre serait un grand combat, je suis impatient de faire quelque chose de concret bientôt. Il y a de grands combattants dans les poids pleins », affirmé Deux saints.

Deux saints, Il était ancien champion de la division, avec 35 ans révélé qu’il maintient l’intensité de l’entraînement pour être prêt contre des athlètes qui ont déjà gagné. L’un est l’actuel champion, qu’il a déjà battu à une occasion et est considéré comme l’un des noms les plus dangereux du MMA. Dans son dernier combat, il a été mis KO par Francis Ngannou sur le stellaire de UFC Minneapolis.

«Une chose qui me motive beaucoup, c’est de se venger de gens que j’ai perdus, comme Ngannou. C’est un match revanche que j’aime beaucoup. Cela me motive beaucoup. Ce troisième combat contre Stipe est aussi quelque chose qui me motive. Je travaille dur pour que tout se passe bien. »conclut-il.

Junior face Stipe À deux reprises. Le premier, 2014, le Brésilien l’a battu par décision unanime dans le combat qui a remporté le bonus «Combat de la nuit» dans UFC Phoenix. Dans le match revanche, il a été éliminé au premier tour. Le combat était au-dessus de la ceinture.

Ce samedi, Junior aura son combat 28 au sein MMA. Le Brésilien a un record de 21-6. Actuellement, il est en quatrième position du classement.