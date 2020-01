Junior dos Santos propose de s’entraîner avec Curtis Blaydes avant l’UFC Raleigh

Junior dos Santos n’essaie pas de garder un plan de match secret pour son affrontement à l’UFC Raleigh avec Curtis Blaydes. En fait, il propose même de s’entraîner et de s’entraîner avec son adversaire avant le tournoi principal de cinq tours pour montrer à Blaydes exactement ce qu’il va essayer de faire dans la lutte samedi soir.

Blaydes est un coéquipier d’Alistair Overeem, l’un des rares hommes à avoir battu “Cigano” en MMA, et a déclaré à The Score qu’il avait reçu des “informations privilégiées” de “The Demolition Man” avant le combat. Si “Razor” veut un aperçu supplémentaire, dos Santos l’invite dans sa salle d’entraînement à Raleigh.

«Je n’ai rien contre Overeem. Nous nous sommes battus et il a réussi, puis il a disparu », a déclaré dos Santos en riant lors d’une interview avec MMA Fighting. «S’il voulait des pourboires, il aurait pu me demander [laughs]. Je vais lui dire exactement ce que je vais faire pendant le combat. Je peux même m’entraîner avec lui, m’entraîner avec lui et faire la même chose dans le combat. Et je vous garantis que cela fonctionnera.

“Surprendre votre adversaire avec quelque chose à quoi il ne s’attend pas est important, bien sûr, mais je crois qu’être efficace vient de combien vous imposez votre volonté. Voilà qui je suis. J’y vais et j’impose mon combat comme je veux. »

«Cigano» a essentiellement gardé le même style de combat tout au long de sa carrière de MMA, et il a réussi la plupart du temps. Avec ses mains lourdes et sa vitesse, le poids lourd brésilien a battu Fabricio Werdum, Shane Carwin et Cain Velasquez pour devenir champion de l’UFC.

Blaydes est un adversaire dangereux qui a battu tous les combattants du MMA non nommés Francis Ngannou, mais dos Santos prédit une autre victoire par élimination directe au deuxième tour pour son record.

“Étudiez le premier tour, sentez ce qu’il va faire”, a déclaré dos Santos, “Et soyez plus efficace au deuxième tour pour obtenir le KO.”

Le vétéran brésilien a sept ans de plus que son ennemi et a dû lutter contre une infection des jambes dangereuse des mois avant de commencer son camp. Si Blaydes décide de se lever et d’échanger avec lui dans l’Octogone pour viser sa jambe, cela reste à voir, mais dos Santos l’invite à essayer.

«Cela pourrait arriver. Il peut donner un coup de pied, pas de problème », a déclaré dos Santos. «J’ai été frappé plusieurs fois dans le gymnase et je suis prêt. Cela ne m’affectera pas plus qu’un coup de pied normal. Et c’est une chose à essayer, mais faire un coup de pied est une tout autre chose [laughs].

«Je pense qu’il se lèvera un peu pour me distraire, puis ira faire des démontages et travaillera au sommet, ce qu’il fait de mieux. C’est ce que je pense qu’il essaiera de faire. Je vais aller pour le KO, comme toujours. Si nous allons au sol, nous nous battrons et mon objectif sera de le soumettre. “

Les classements ne signifient pas grand-chose à l’UFC ces jours-ci, mais Blaydes et dos Santos sont en tête à tête aux n ° 3 et 4 dans ce combat. Avec toute l’incertitude entourant le prochain combat de Stipe Miocic, une trilogie possible avec Daniel Cormier et Francis Ngannou face à la sensation montante Jairzinho Rozenstruik ensuite, dos Santos envie un scénario où il obtient la prochaine fissure pour l’or.

“Je ne pense pas que Miocic et Cormier devraient se battre à nouveau en ce moment, ils devraient combattre quelqu’un d’autre comme l’UFC l’a fait avec Velasquez et moi”, a-t-il déclaré. «Une victoire samedi contre Curtis Blaydes me remet en ligne de mire à nouveau, puis cela dépendra du résultat de Ngannou contre Jairzinho. Si Jairzinho gagne, je pense que j’obtiendrais le coup du titre. »

On pourrait dire qu’il serait difficile de refuser à Rozenstruik une chance de remporter l’or à l’UFC avec une victoire sur Ngannou, en particulier après que les poids lourds invaincus aient éliminé Overeem, Andrei Arlovski, Allen Crowder et Junior Albini en seulement 10 mois en tant que combattant de l’UFC.

«Cigano» n’est pas d’accord.

“Il a connu une ascension fulgurante, et il a bien fait, bien sûr, et il le mérite”, a déclaré dos Santos, “mais il doit faire ses preuves un peu plus avant de se battre pour le titre des poids lourds. Au cas où ils ne seraient pas d’accord, je peux le combattre ensuite. “