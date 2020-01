Junior dos Santos qualifie Curtis Blaydes d’ennuyeux et promet de terminer à l’UFC Raleigh

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior dos Santos, tentera de retrouver sa position de division plus tard dans la soirée (samedi 25 janvier 2020) lors de l’UFC Fight Night 166 en direct sur ESPN + de l’intérieur du PNC Arena à Raleigh, en Caroline du Nord, quand il rencontre le concurrent basé à la lutte Curtis Blaydes dans l’événement principal.

Ce sera la septième offre consécutive pour le tournoi principal pour dos Santos, qui vient de perdre une défaite par KO décevante contre la sensation des poids lourds Francis Ngannou en juin dernier. Au cours de ces six derniers actes en tête d’affiche, “Cigano” a compilé une fiche admirable de 4-2 à l’intérieur de l’Octogone, y compris des victoires sur Derrick Lewis et Tai Tuivasa.

Dos Santos, 35 ans, avait besoin de temps libre pour se remettre de ces guerres du Main Event et d’une jambe dangereusement infectée, mais l’ancien champion de l’UFC est guéri et prêt à faire ce qu’il fait de mieux.

“C’est ce que j’aime faire”, a déclaré dos Santos à UFC.com. «Je me sens bien quand je me bats. C’est pourquoi j’ai accepté de combattre Curtis Blaydes maintenant. Peu de temps après toutes les chirurgies que j’ai eues sur ma jambe parce que quand je n’ai pas de défi dans ma vie. Je me sens mal et les choses ne se passent pas bien dans ma vie. Je veux donc avoir un défi.

“Quand ils m’ont proposé, Curtis Blaydes, je ne savais pas qu’il était troisième au classement. Je ne pensais même pas qu’il n’avait perdu personne en dehors de Francis Ngannou.

«Je sais que c’est un combattant coriace et il a un match très ennuyeux. Le genre de jeu que je déteste. Mais cela rend le défi encore plus excitant pour moi », a-t-il ajouté. «Cela me rend plus excité d’aller là-bas et de l’assommer ou même de le soumettre. C’est peut-être une bonne occasion pour moi d’aller là-bas et d’utiliser mon jiu-jitsu. “

Blaydes, 28 ans, peut avoir ce que beaucoup de gens considèrent comme un «jeu ennuyeux», mais le lutteur électrique est un cauchemar pour les poids lourds adverses depuis sa création à l’UFC il y a près de quatre ans. “Razor” a tranché et coupé son chemin vers un record de 7-2 (1 NC) à l’intérieur de l’Octogone, s’inclinant deux fois contre Ngannou. C’est assez impressionnant étant donné que Blaydes a affronté des vétérans poids lourds notables comme Alistair Overeem, Mark Hunt et Aleksei Oleinik.

Ce n’est vraiment pas une grande confrontation de styles pour dos Santos, qui entre dans ce tournoi principal affronte un outsider de paris important, mais le vétéran brésilien a traité beaucoup plus tout au long de sa carrière à l’UFC. “Cigano” possède également le pouvoir de coup de poing qui l’a rendu célèbre il y a tant d’années, donc il devrait pouvoir blesser Blaydes si l’occasion se présente.

Que dites-vous, Maniacs? Est-ce que JDS contournera la lutte de Blaydes pour marquer un autre KO UFC?

Écoutons ça!

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 166 samedi, en commençant par les combats undercard ESPN + «Prelims» à 17 heures. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN + à 20 h. ET.