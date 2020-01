Junior dos Santos regrette de trop défendre, de ne pas avoir attaqué Blaydes

Junior dos Santos a réussi à arrêter chacune des tentatives de démontage de Curtis Blaydes dans l’événement principal de l’UFC Raleigh samedi, mais le lutteur a pris le dessus sur ses pieds, éliminant l’ancien champion dans la deuxième strophe.

De retour à la maison après une défaite décevante qui a fait chuter son record à 6-5 depuis la défaite du championnat des poids lourds de l’UFC en 2012, “Cigano” s’est entretenu avec MMA Fighting de ce qui s’est mal passé dans le combat.

“Je me sentais bien physiquement, je me sentais fort malgré les difficultés que nous avions, mais mec, je n’ai pas pu trouver mon timing”, a déclaré dos Santos. «J’étais prêt à défendre les tentatives de démontage, et c’est tout ce que j’ai fait pendant le combat. C’est ce que j’ai ressenti. Je suis entré dans le combat pour défendre les mises au sol et j’ai oublié d’attaquer. J’ai fini par lui donner trop d’espace pour attaquer et j’ai payé un gros prix. J’ai défendu tous ses démontages, mais je n’ai rien répondu en réponse, ce qui l’a mis à l’aise pour sortir et se battre, et une main a atterri.

«Il ne s’agit pas d’être irrespectueux, mais vous n’avez pas trop à considérer les forces de votre adversaire, vous devez imposer les vôtres. C’est ce que je dis toujours, mais c’est exactement ce que je n’ai pas fait cette fois. Les frappes que j’ai lancées n’ont pas atterri parce que j’étais trop éloigné de lui pour éviter ses démontages. Je n’atterrissais rien et je lui laissais la liberté de se déplacer et de continuer à attaquer. C’est ce qui m’a brisé. C’est son mérite, il a fait de son mieux et a été éliminé. »

Les entraîneurs de Dos Santos à l’American Top Team ont conseillé au vétéran des poids lourds de prendre un peu de temps après la défaite, son deuxième KO d’affilée, mais “Cigano”, qui a eu 36 ans vendredi, n’est pas un fan de prendre du temps libre. .

“Ils voulaient que je fasse une pause et me repose, mais le problème est que je ne me reposerai pas”, a déclaré dos Santos, qui a signé un nouvel accord de huit combats avec la société avant l’UFC Raleigh. «Je ne me reposerai que lorsque j’arriverai à nouveau et corrigerai mes erreurs. Pour moi, la meilleure option est d’obtenir un autre combat tout de suite. Je voulais me battre peu de temps après ma blessure car c’est le meilleur remède pour moi. Ma vie est bonne quand je suis active, quand j’ai un objectif. “

L’UFC a une carte Fight Night réservée pour le Brésil le 14 mars et reviendra le 9 mai pour un événement à la carte à Sao Paulo. “Cigano” ne s’engage à aucune date ou adversaire spécifique pour le moment, mais voit “beaucoup d’options” pour un combat potentiel à l’UFC 250.

“Je n’ai pas combattu au Brésil depuis mon entrée à l’UFC, donc ce serait formidable pour ma carrière de me battre pour mon peuple”, a déclaré dos Santos, qui ne devait combattre qu’une fois au Brésil, mais a été contraint de quitter combattre avec Stipe Miocic avec une main cassée en 2014. «Je peux me préparer pour un combat en mai, pas de problème. Sa sonne bien pour moi. Au cas où ils m’offriraient quelque chose pour cette carte, je pourrais me battre au Brésil en mai. »