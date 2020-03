Jussier Formiga blâme Deiveson Figueiredo pour avoir manqué de poids: il a «f * cké»

Jussier Formiga, compétiteur de poids mouche UFC, a fustigé Deiveson Figueiredo pour avoir manqué de poids à l’UFC Norfolk et avoir quitté la division 125lbs sans champion.

Figueiredo est entré à 127,5 livres pour son combat pour le titre de poids mouche vacant contre Joseph Benavidez, le rendant inéligible pour gagner la ceinture. Malgré une victoire vicieuse de KO au deuxième tour, parce que Figueiredo a manqué de poids, il n’a pas obtenu la ceinture malgré ses performances exceptionnelles. En fin de compte, le poids manquant a coûté Figueiredo au titre, et d’autres prétendants à la mouche comme Formiga n’étaient pas satisfaits.

Formiga, qui a donné à Figueiredo sa seule défaite en carrière l’an dernier à l’UFC Nashville, était bouleversé par le fait que Figueiredo ait manqué de poids, laissant la division sans champion. Découvrez ce que Formiga a dit à MMAFighting.com.

«Cette ceinture méritait un propriétaire, même si c’était Deiveson ou Benavidez, mais Deiveson a f * cked par manque de poids. C’était vraiment très peu professionnel. Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne peux pas juger le gars, mais si vous vous battez pour la ceinture, vous ne pouvez pas perdre du poids. C’est mauvais pour la division, pour l’UFC, pour le public », a déclaré Formiga.

Formiga espère que l’UFC ne fermera pas la division des poids mouches parce qu’un combattant n’était pas assez professionnel pour faire le poids.

«Il y avait une rumeur selon laquelle la division allait se terminer, mais Cejudo est allé là-bas et a battu Demetrious. C’était bien, mais il est rapidement parti au poids coq. D’accord, au moins la division n’est plus bloquée. Mais tous les combattants ne peuvent pas payer l’erreur d’un combattant. Deiveson est celui qui a f * cked up. D’accord, il est allé là-bas et a gagné, mais toute la division ne peut pas payer pour sa baise * p, non? ” Dit Formiga.

À cette fin, Formiga estime que parce que Figueiredo a perdu du poids, sa lutte contre le meilleur concurrent Brandon Moreno ce week-end à l’UFC Brasilia devrait mettre le vainqueur en excellente position pour concourir pour la ceinture vacante.

“(Figueiredo) a laissé la ceinture vacante et nous ne savons pas ce qui va se passer. Je me bats contre Brandon dans deux semaines et je pense que ce combat peut décider beaucoup de choses. Nous verrons ce qui se passera », a déclaré Formiga.

Êtes-vous d’accord avec ce que Jussier Formiga a dit à propos de Deiveson Figueiredo?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.