Jussier Formiga: Deiveson Figueiredo «f * cked up» par manque de poids

La division UFC des poids mouches se poursuit sans roi après qu’un Deiveson Figueiredo en surpoids a écrasé Joseph Benavidez dans l’événement principal de l’UFC Norfolk samedi, et un haut de 125 livres a mis Figueiredo sous le choc.

Jussier Formiga, qui affrontera Brandon Moreno à l’UFC Brasilia le 14 mars, espérait s’insérer dans la photo du titre avec une victoire dans deux semaines, mais se demande maintenant quel est l’avenir alors que le championnat des poids mouches reste vacant.

“Cette ceinture méritait un propriétaire, même s’il s’agissait de Deiveson ou de Benavidez, mais Deiveson a f * cké par le poids manquant”, a déclaré Formiga à MMA Fighting. «C’était vraiment très peu professionnel. Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne peux pas juger le gars, mais si vous vous battez pour la ceinture, vous ne pouvez pas perdre du poids. C’est mauvais pour la division, pour l’UFC, pour le public.

«Au moins, il a fait ses devoirs et a gagné, ce qui est important, mais a laissé la ceinture vacante et nous ne savons pas ce qui va se passer. Je me bats contre Brandon dans deux semaines et je pense que ce combat peut décider beaucoup de choses. Nous allons voir ce qui se passe.”

Formiga défend sans surprise que le vainqueur de son prochain combat mérite d’affronter Figueiredo pour la ceinture UFC au lieu d’une revanche immédiate entre “Deus da Guerra” et Benavidez, qui a été suggérée par le manager de Figueiredo, Wallid Ismail.

Formiga a remporté une victoire par décision sur Figueiredo lors de leur combat dans l’Octogone en mars 2019, mais son bilan montre une paire de défaites de TKO contre Benavidez.

“Même si Deiveson a manqué de poids, il a gagné le combat et peut redevenir un concurrent”, a déclaré Formiga. «Nous nous battons contre un top 5 en deux semaines, je suis le n ° 2, donc beaucoup de choses peuvent arriver dans notre catégorie de poids. Soyez patient et voyez ce que feront les entremetteurs. C’est à l’UFC. C’est à nous aussi, combattants, et à nos performances. Je suis très motivé pour mon combat. “

Quant à la fin potentielle de la division des mouches, une idée qui a gagné du terrain avant qu’Henry Cejudo ne détrône Demetrious Johnson et ne réussisse à défendre son titre contre T.J. Dillashaw, Formiga offre une défense passionnée de sa catégorie de poids.

“Il y avait une rumeur selon laquelle la division allait se terminer, mais Cejudo est ensuite allé là-bas et a battu Demetrious”, a déclaré Formiga. «C’était bien, mais il est rapidement parti au poids coq. D’accord, au moins la division n’est plus bloquée. Mais tous les combattants ne peuvent pas payer l’erreur d’un combattant. Deiveson est celui qui a foiré. D’accord, il est allé là-bas et a gagné, mais toute la division ne peut pas payer pour sa baise, non? Nous avons beaucoup de bois à brûler et des choses à montrer.

“(La division poids plume des femmes) n’a pas 10 combattants et la division continue, il n’a donc pas de sens de mettre fin à notre division. Nous avons un top 15 rempli d’athlètes coriaces. Le top 5 compte trois Brésiliens, Deiveson, (Alexandre) Pantoja et moi, et nous avons de grandes chances de remporter cette ceinture pour le Brésil. »