Jussier Formiga supplie l’UFC: ne tuez pas la division des mouches parce que Deiveson Figueiredo a «f * cked up»

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) était censé couronner un champion des poids mouches le week-end dernier à l’UFC Norfolk, mais Deiveson Figueiredo a ensuite «foutu» le poids manquant, le jugeant inéligible pour capturer la couronne, malgré une victoire par élimination technique contre le meilleur concurrent, Joseph Benavidez .

C’est selon l’ancien adversaire, Jussier Formiga.

“Tous les combattants ne peuvent pas payer l’erreur d’un combattant”, a déclaré le Brésilien à MMA Fighting. «Deiveson a été celui qui a foiré. D’accord, il est allé là-bas et a gagné, mais toute la division ne peut pas payer pour sa baise, non? Nous avons beaucoup de bois à brûler et des choses à montrer. Nous avons un top 15 rempli d’athlètes coriaces. Le top 5 compte trois Brésiliens, Deiveson, (Alexandre) Pantoja et moi, et nous avons de grandes chances de remporter cette ceinture pour le Brésil. »

Formiga (23-6) a battu Figueiredo à l’UFC Nashville il y a environ un an.

Sa prochaine affectation intervient contre le numéro 5 Brandon Moreno. Il n’est pas déraisonnable de penser qu’une victoire sur “The Assassin Baby” à l’UFC Brasilia le mettra en première position pour défier la sangle de 125 livres, même si Formiga, classé n ° 2, devra peut-être attendre la fin de l’année.

Surtout si ce scénario se réalise.