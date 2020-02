Justin Gaethje a le meilleur coup contre Khabib Nurmagomedov

Dustin Poirier pense que s’il y a un homme en ce moment qui a la chance de détrôner Khabib Nurmagomedov, c’est Justin Gaethje.

Poirier (25-6 MMA, 17-5 UFC) est familier avec les deux gars, ayant éliminé Gaethje dans un effort de «combat de la nuit» en 2018 et échoué devant le champion des poids légers de l’UFC Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) par soumission au troisième cycle en septembre dernier.

Cela va prendre quelqu’un qui est capable d’arrêter le grappling offensif de Nurmagomedov, et Poirier pense que, parmi les poids légers actuels, Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) a la meilleure chance avec son expérience de catch de la Division I de la NCAA.

“Du haut de ma tête en ce moment, je pense que Justin Gaethje (pourrait battre Nurmagomedov)”, a déclaré Poirier sur “MMA Show d’Ariel Helwani.” «Je pense qu’il pourrait avoir la capacité de garder le dos hors de la clôture et de le garder au milieu, et s’il se fait démonter, remontez. Je pense que des gars comme ça qui vont prendre des risques et se bagarrer et qui ont les hanches et les connaissances en lutte pour rester debout lui poseraient des problèmes. »

Nurmagomedov a dominé à peu près chacun de ses combats. Et alors qu’il fait face à un test sévère dans la nature sauvage et difficile de Tony Ferguson le 18 avril à l’UFC 249, Poirier pense que sa lutte sera trop pour Ferguson.

“Je pense que Khabib bat Ferguson”, a déclaré Poirier. «C’est du MMA, tout peut arriver, rien n’est sûr, mais je pense simplement qu’il va être le meilleur compétiteur. Je pense que si Kevin Lee a réussi à battre Tony, et je pense que Danny Castillo a fait la même chose, (Khabib est) va certainement pouvoir le faire. “

