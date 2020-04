Justin Gaethje à propos des combats à l’UFC: “J’ai fait le choix de mourir et si quelqu’un veut m’en sauver, ce sera Trevor”

Image via @ufc sur Instagram

Le poids léger de l’UFC, Justin Gaethje, a admis que si quelqu’un devait l’empêcher de mourir dans l’Octogone, ce serait son entraîneur-chef Trevor Wittman.

Gaethje est connu pour être un peu un homme sauvage dans son style et comment il repousse les gens quand il se bat. Heureusement pour lui, ses trois dernières victoires l’ont vu échapper relativement indemne – mais cela n’est pas toujours garanti.

Lors d’une récente interview avec ESPN, Gaethje a parlé du seul homme qui l’empêcherait de subir le sacrifice ultime en compétition.

Votre rappel hebdomadaire que Justin Gaethje est câblé différemment 😧 (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/J5KFGafIJy – ESPN MMA (@espnmma) 23 avril 2020

“Je ne peux pas me faire confiance pour me protéger de moi-même”, a déclaré Gaethje. “Quand j’y suis, j’ai fait le choix de mourir et si quelqu’un va m’en sauver, ce sera Trevor [Wittman]”.

Wittman est connu pour être l’un des entraîneurs les plus accomplis en arts martiaux mixtes aujourd’hui, et il a considérablement aidé Gaethje à devenir un concurrent légitime dans la division des poids légers. Bien sûr, cette citation sera considérée comme extrême par de nombreux fans, mais elle semble être en ligne avec tout ce que Gaethje a dit dans le passé sur son désir de se battre et de faire un show.

Il tentera de le faire à nouveau le 9 mai, si l’événement se déroule, car il devrait combattre Tony Ferguson pour le championnat intérimaire des poids légers à l’UFC 249. L’UFC a été fortement critiqué pour avoir tenté de faire en sorte que cet événement se produise, mais il ne semble pas qu’il y ait trop d’obstacles sur leur chemin maintenant.

Justin Gaethje pourrait s’élever à une énorme confrontation pour le titre avec Khabib Nurmagomedov s’il est capable de faire l’impensable et de battre “El Cucuy”. Pourtant, avec plus de deux semaines avant la date du combat proposé, les fans attendent nerveusement de voir si une clé sera lancée ou non.

