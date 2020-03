Justin Gaethje appelle une fois de plus Conor McGregor: “ C’est son choix ”

Image via Daily Express / Sportsnet

Justin Gaethje a déclaré que la seule façon pour Conor McGregor de prouver qu’il était digne d’un match revanche Khabib Nurmagomedov était de le combattre.

Le poids léger n ° 4 réclame depuis longtemps un combat contre «The Notorious». Avec l’avenir des événements de l’UFC incertain en raison du coronavius, “The Highlight” réfléchit stratégiquement à son prochain adversaire.

“Je pense que je dois regarder la situation dans son ensemble chaque fois que j’y pense”, a déclaré Gaethje à MMA Fighting. «Je pense que l’attente de combattre le vainqueur de Khabib-Tony n’est pas réaliste. Je pense que je devrai me battre à nouveau.

«Je pense que Conor et moi devons nous battre pour trouver le concurrent n ° 1. En dehors de cela, si je dois combattre quelqu’un d’autre pour m’assurer de la place du concurrent n ° 1 et obtenir le vainqueur de ce combat, je le ferai. Tant que c’est une chose sûre. “

Malgré la pandémie en cours, Dana White a assuré que le champion des poids légers, Nurmagomedov, combattra toujours Tony Ferguson le 18 avril. Pendant ce temps, Justin Gaethje et Conor McGregor partagent tous les deux une victoire au premier tour contre TKO contre Donald Cerrone lors de leurs derniers combats. Si McGregor veut une revanche contre Khabib Nurmagomedov à l’avenir, Justin Gaethje a déclaré qu’il devait d’abord le dépasser.

“Vous savez que c’est son choix”, a déclaré Gaethje. “[Conor McGregor] choisit qui il combat.

«Il sait que s’il me combat et me bat, personne – Khabib [Nurmagomedov], Ali [Abdelaziz], qui que ce soit – ne peut pas dire grand-chose sur le fait qu’il ait gagné ou mérité le coup du titre. Mais jusque-là, il ne va pas l’obtenir. “

The Highlight surfe sur une séquence de trois victoires consécutives de finales au premier tour, ce qui le place en première position pour un affrontement McGregor. Cependant, de nombreuses incertitudes pourraient avoir une incidence sur leur éventuelle confrontation. La possibilité d’un combat de trilogie pour McGregor contre Nate Diaz, la poursuite du titre des poids mi-moyens pour McGregor, ou une victoire de Tony Ferguson contre Khabib Nurmagomedov pourrait avoir un impact majeur sur leur futur match.

“Maintenant, je suis très bien placé pour me battre pour un titre et je lui ai dit qu’il voulait aller de l’avant”, a déclaré Gaethje. «Maintenant, je veux le combattre parce que c’est le bon moment. C’est le bon combat à mener. »En ce qui concerne le jumelage McGregor et UFC, il n’y a aucun moyen de prédire comment les choses vont se dérouler.

«Je pense que les chances sont plutôt bonnes. Je pense qu’ils sont vraiment bons. “

Si le match ne se concrétise pas, The Highlight est prêt à jouer le long match et à combattre le champion des poids légers invaincu.

“Tant de logistique quand il s’agit de se battre avec ce type [McGregor]», A déclaré Gaethje. «C’est un processus. S’il ne fait pas de choix, j’attends et je me bats contre Khabib. “

Pensez-vous que Conor McGregor a besoin de combattre Justin Gaethje? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.