Justin Gaethje confiant qu’il mettra KO Tony Ferguson au pouvoir

Justin Gaethje pourrait se présenter à court préavis à l’UFC 249, mais il est convaincu que s’il se connecte, ce sera la fin du match pour Tony Ferguson.

Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) affronte Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) à un endroit inconnu pour le titre intérimaire léger de l’UFC après que le champion Khabib Nurmagomedov a été expulsé de la carte en raison des restrictions de voyage actuellement imposée en Russie lors de la pandémie de COVID-19.

Ce sera le premier tir de Gaethje sur l’or à l’UFC, et l’ancien champion des World Series of Fighting a été plus beau que jamais, terminant chacun de ses trois derniers adversaires au premier tour. Il sait que la durabilité de Ferguson ne sera pas un défi facile, mais Gaethje a une tonne de confiance grâce à ses récents résultats et vise à éloigner Ferguson.

“J’ai le partenaire de danse parfait”, a expliqué Gaethje à TMZ. «J’ai le partenaire de danse dont je rêve et c’est Tony Ferguson. «Il prospère dans des endroits sombres, il ne se fatigue pas, il a du cardio pendant des jours et je frappe comme un camion Mack. Alors quand je le frappe, il va dormir.

“Je possède certaines des meilleures compétences en finition sur la liste de l’UFC”, a-t-il poursuivi. «Je vais attaquer son corps, je vais attaquer ses jambes et chaque fois qu’il s’en inquiète, je vais lui donner un coup de poing dans la tête et j’espère qu’il va dormir. Sinon, il va probablement me couper avec des coudes, probablement m’étouffer tard dans le combat si je ne le mets pas endormi. Mais je suis satisfait de chacun de ces scénarios tant que je peux y aller et que je ne me déçois pas, moi et ma famille. “

Alors que Gaethje offre de capturer son premier goût de l’or UFC, Ferguson cherchera à devenir le premier double champion intérimaire de l’histoire de l’UFC. Son combat avec Nurmagomedov a été abandonné pour la cinquième fois lors de la préparation à l’UFC 249, mais il n’a pas hésité à accepter le remplacement tardif de Gaethje.

Gaethje sait que Ferguson se prépare déjà depuis des mois et s’attend à être entraîné dans les eaux profondes.

“Tony apporte de nombreux défis”, a déclaré Gaethje. «J’ai hâte d’affronter l’adversité là-dedans. Je sais littéralement qu’il prospère dans des endroits sombres et je me considère comme prospérant également dans des endroits sombres. Aussi décevant soit-il que Khabib et Tony ne se produisent pas, si vous êtes un fan de MMA, alors vous êtes un idiot si vous n’êtes pas excité par ce combat. “

Gaethje a admis qu’il devait évaluer sa place dans la division des poids légers de l’UFC avant de convaincre son entraîneur qu’accepter le combat était la bonne décision. Il admet que son entraîneur était initialement hésitant, mais Gaethje a déclaré qu’il ne voyait pas trop à perdre avec cette énorme opportunité.

“Ils m’ont appelé, mon entraîneur a dit non, non non, mais mon entraîneur a dit:” Vous ne prenez pas de combat de remplacement tardif “”, a déclaré Gaethje. «J’ai dit:« Vous avez raison », alors je me suis dit:« Allons dormir dessus. »Le lendemain matin, je me suis réveillé (et) j’ai dit:« Si je perds, où en sommes-nous? »Et pour moi c’est au même endroit où je suis en ce moment.

«Je vais aller là-bas et je vais recevoir un chèque de paie, ce qui est bien. Mais finalement, j’ai une chance de gloire. Les héros vivent pour toujours et les légendes ne meurent jamais et je suis littéralement ici pour faire une déclaration. “

