Justin Gaethje dit qu’il a “18 à 19 minutes d’enfer pur” pour Tony Ferguson à l’UFC 249

Justin Gaethje sait qu’il ne pourra pas disputer 25 minutes complètes contre Tony Ferguson à l’UFC 249, mais il est convaincu qu’il remportera une victoire par arrêt.

Lundi, il a été annoncé que Gaethje interviendrait à court préavis contre Ferguson le 18 avril pour le titre intérimaire léger de l’UFC. La nouvelle a été une surprise pour beaucoup, car “The Highlight” a choisi de ne pas se battre à court terme dans le passé. Cependant, se battre pour la ceinture était une trop grande opportunité pour laisser passer.

Combattre Ferguson est sans aucun doute une tâche difficile et le faire avec seulement deux semaines pour se préparer le rend plus difficile. Gaethje admet même qu’il ne pourra probablement que 18 ou 19 minutes. Mais, il s’attend à terminer Ferguson avant cela.

“Uhm, vous savez que c’est une question difficile qui est une question très difficile parce que moi étant réaliste, je dois être réel et je dois être honnête quand vous me posez cette question. Je sais que j’ai eu environ 18 à 19 minutes d’enfer pur, de fureur pure et je sais à quel point j’ai frappé fort », a déclaré Gaethje à ESPN. «Mais après cela, il va être extrêmement difficile de se battre avec Tony Ferguson dans cet espace. Je pense que je suis à 90% en ce moment et je serai plus proche de 95%. J’ai fait de gros sacrifices au cours des 10 derniers jours, j’ai perdu 12 livres et je n’ai pas triché une seule fois. Quand j’y vais, je donnerai 100 pour cent comme je le fais à chaque fois. Les humains reconnaissent l’effort et je vous donnerai le maximum d’effort. »

Ce sera la première fois que Justin Gaethje interviendra dans un court délai. Mais, il s’est déjà préparé à des combats de cinq rounds et n’a disputé les rounds de championnat qu’une seule fois. Il est donc convaincu que 18 à 19 minutes suffisent pour ranger Tony Ferguson.

Que pensez-vous de Justin Gaethje disant qu’il n’a que 18 à 19 minutes contre Tony Ferguson? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/7/2020.