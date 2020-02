Justin Gaethje dit qu’il adorerait se battre à Dublin

Justin Gaethje souhaite combattre Dublin, en Irlande.

Gaethje a récemment appelé Conor McGregor et il a été rapporté qu’ils sont liés à une chute d’été. Étant donné qu’il y aura une carte à venir à Dublin, en Irlande, le 15 août, “The Highlight” dit qu’il aimerait être présenté à l’événement.

Tu te moques de moi. J’adorerais me battre dans l’environnement le plus hostile de la terre. Ce serait effrayant mais au-delà d’une expérience d’une vie. Apportez la chaleur. #ufc https://t.co/VhdG0inzJo

– Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) 26 février 2020

Bien que Gaethje fasse allusion à un possible combat à Dublin, il est très peu probable qu’il combatte Conor McGregor sur la carte. D’une part, l’événement est une Fight Night, et l’UFC ne remettra jamais McGregor sur une carte non pay-per-view.

Actuellement, l’UFC Dublin est sans l’événement principal. Mais, Gaethje a été catégorique: il veut le vainqueur de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson ou Conor McGregor. Mais, il arrive au point où il peut avoir besoin d’obtenir un autre combat et une autre victoire. Donc, il pourrait y avoir une possibilité que Gaethje puisse participer à l’événement contre quelqu’un comme Dan Hooker – qui l’a rappelé après sa victoire à l’UFC Auckland.

Justin Gaethje n’a pas combattu depuis septembre où il a éliminé Donald Cerrone au premier tour. Avant cela, il a également eu des KO au premier tour contre Edson Barboza et James Vick pour revenir dans la colonne des victoires après avoir subi des défaites consécutives face à Dustin Poirier et Eddie Alvarez.

Il est actuellement classé quatrième en poids léger et il ne fait aucun doute qu’une victoire de plus lui permettrait de gagner un crack au titre poids léger.

La question de savoir si Gaethje figurera sur cette prochaine carte UFC Dublin doit être déterminée. Mais, il a fait savoir qu’il aimerait se battre là-bas.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.