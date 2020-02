Justin Gaethje dit qu’il attend que Conor McGregor le “frappe au visage”

Image via Daily Express / Sportsnet

Le concurrent léger de l’UFC, Justin Gaethje, dit qu’il attend que la superstar Conor McGregor le “frappe au visage” à l’intérieur de l’Octogone.

Gaethje a été extrêmement vocal dans les interviews et sur les réseaux sociaux au sujet de son désir de combattre McGregor dans un combat n ° 1 pour déterminer qui devrait combattre le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 249 entre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson. Mais jusqu’à présent, McGregor n’a pas pris l’appât et continue d’attendre un tir au titre.

Gaethje n’est pas content qu’il soit resté sur la touche depuis septembre dernier lorsqu’il a éliminé Donald Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC Vancouver. Il n’est pas content que sa séquence de trois victoires consécutives contre Cerrone, Edson Barboza et James Vick ait été usurpée par la séquence de victoires consécutives de McGregor contre un homme qu’il a déjà battu à Cerrone. Cela met Gaethje en colère et cela fait partie de la raison pour laquelle il veut tellement combattre McGregor.

S’adressant à TMZ, Gaethje a réaffirmé son désir de combattre McGregor pour le prochain titre tiré à 155 livres.

«Comme vous pouvez le voir, l’homme ne va pas me battre. Qu’est-ce que tu dois faire? Il est à court de combats faciles. Je suis assise ici, en train de fumer mon CBD, en attendant qu’un fils de pute me frappe au visage. Allons-y, ne sois pas un p * ssy “, a déclaré Gaethje.

À ce stade, il semble peu probable que Gaethje va se battre avec McGregor dont il a tellement envie. Avec l’UFC 249 qui sortira en avril, il semble beaucoup plus probable que l’UFC attende et voit si quelque chose arrive à Nurmagomedov ou Ferguson parce que McGregor peut être branché dans la fente principale de l’événement si c’est le cas. Dans ce cas, Gaethje sera de nouveau laissé sans adversaire.

Pensez-vous que Justin Gaethje obtiendra finalement le combat qu’il veut contre Conor McGregor?