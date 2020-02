Justin Gaethje dit qu’il n’y a «aucun doute» que Conor McGregor le contourne

Image via Daily Express / Sportsnet

Justin Gaethje pense que Conor McGregor le contourne.

Gaethje a appelé l’Irlandais depuis un certain temps et a tiré sur McGregor pour avoir fait son combat de retour contre Donald Cerrone étant donné que “ The Highligt ” venait de supprimer “ Cowboy ”. Après la victoire de McGregor, le trash-talk n’a augmenté que lorsqu’il appelé pour le combat, mais il dit que l’Irlandais le contourne.

– Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) 21 février 2020

“Sans aucun doute”, a répondu Justin Gaethje à un fan si McGregor le contournait.

Bien que Gaethje dise que McGregor le contourne, l’Irlandais a dit que “The Highlight” était sur sa liste de succès et qu’il arrivera à lui éventuellement.

Justin Gaethje mène une séquence de trois victoires consécutives. Là, il a éliminé James Vick, Edson Barboza et Donald Cerrone tous au premier tour. Avant cela, il a subi des pertes consécutives face à Dustin Poirier et Eddie Alvarez en raison d’un arrêt lors de sa première défaite en carrière. Il est actuellement 4-2 à l’UFC avec une autre victoire de TKO sur Michael Johnson.

Conor McGregor, quant à lui, vient de remporter une victoire par élimination directe de 40 secondes sur Cerrone à l’UFC 246. Il s’agissait de son premier combat depuis octobre 2018. Là, il a subi une perte de soumission au quatrième tour face à Khabib Nurmagomedov pour la ceinture. Avant cela, il a eu le match de boxe légendaire contre Floyd Mayweather. Dans son prochain combat MMA le plus récent, il a éliminé Alvarez pour devenir le premier champion à deux poids simultané.

Si McGregor et Gaethje devaient se battre, ce serait sans aucun doute un combat massif. Même John Kavanagh dit qu’ils seraient intéressés mais voudraient que ce soit au poids welter. Ils pourraient se battre dans un scrap numéro un où le vainqueur affronterait le vainqueur de Khabib Nurmagomedov-Tony Ferguson plus tard cette année.

On ne sait pas si Conor McGregor et Justin Gaethje se battront ensuite, mais The Highlight pense que l’Irlandais le contourne.

Pensez-vous que Conor McGregor esquive Justin Gaethje? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/02/2020.