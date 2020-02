Justin Gaethje envoie son soutien au “ gangster ” Karolina Kowalkiewicz après une défaite difficile à l’UFC Auckland

Image: @UFC sur Instagram

Justin Gaethje a envoyé un message de soutien à Karolina Kowalkiewicz après sa défaite difficile le week-end dernier à l’UFC Auckland.

La carte Auckland à Spark Arena a certainement fait la une des journaux pour diverses raisons et même si bon nombre de celles-ci provenaient de l’événement principal, il y a aussi beaucoup à dire pour le reste de la carte. L’une des plus grandes histoires de l’événement a été la perte de Kowalkiewicz face à Yan Xiaonan par décision unanime, principalement en raison des blessures qu’elle a subies.

Après que Kowalkiewicz ait réfléchi à ses problèmes sur les réseaux sociaux, notamment en publiant une radiographie montrant ce qui lui était arrivé, de nombreux combattants ont rapidement envoyé leurs meilleurs voeux – y compris Justin Gaethje.

🙏 se reposer. Tu es un gangster.

– Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) 25 février 2020

“Reposez-vous”, a écrit Gaethje sur Twitter. “Vous êtes un gangster.”

De nombreux fans s’attendent maintenant à ce que Kowalkiewicz s’éloigne de l’Octogone pendant un certain temps, et après quatre défaites consécutives et six défaites au cours de ses huit derniers matchs, certains ont suggéré qu’elle devrait passer au Bellator ou à une promotion différente.

Gaethje est quelqu’un qui sait ce que cela signifie d’avoir un revers, avec “The Highlight” subissant deux défaites consécutives d’arrêt notables aux mains d’Eddie Alvarez et Dustin Poirier à la fin de 2017 et au début de 2018. Depuis lors il est sur une larme absolue avec trois finitions consécutives à son nom contre James Vick, Edson Barboza et Donald Cerrone.

Alors que Gaethje est fortement lié à une lutte contre Conor McGregor cet été, Kowalkiewicz ne sait probablement pas vraiment où se tourner ensuite. Il était une fois comme si elle avait le potentiel pour être championne, mais après avoir traversé tant d’épreuves et de tribulations, elle a peut-être besoin de réévaluer ce qui se passera ensuite avec sa carrière.

Une promotion qui tombe dans la catégorie des «différents» n’est autre que KSW qui, ironiquement, a un événement à venir dans sa ville natale de Lodz, bien qu’elle ne soit évidemment pas en mesure de concourir si tôt.

En plus de passer 5-0 en KSW, elle a également pu remporter le championnat KSW Flyweight.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.