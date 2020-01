Justin Gaethje et moi devons être sur la même longueur d’onde

L’une des grandes questions menant à l’UFC 246 était de savoir pourquoi Conor McGregor ne combattait pas Justin Gaethje au lieu de Donald Cerrone.

Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC), qui a remporté trois combats d’affilée par KO au premier tour, a éliminé Donald Cerrone lors de son dernier combat en septembre dernier, après tout. Mais au lieu de cela, McGregor a fait face à Cerrone dans un combat de poids welter, faisant un travail rapide de “Cowboy” avec un TKO de 40 secondes.

Alors que beaucoup pensaient que cela aurait dû être Gaethje avec McGregor, le président de l’UFC Dana White n’a jamais été trop enthousiaste à l’idée de se disputer, affirmant que Gaethje a refusé de nombreux combats.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246 samedi soir, White a déclaré qu’il était temps que lui et Gaethje aient une conversation.

“Il y a eu tout ça,” Et les choses de Justin Gaethje “. La réalité est que moi et Justin Gaethje devons nous asseoir et parler face à face et avoir une réunion », a déclaré White. “Donc, nous allons probablement le faire dans les prochaines semaines et nous asseoir avec lui. J’aime Gaethje. Gaethje est un grand garçon, et c’est un gars super talentueux, et lui et moi devons être sur la même longueur d’onde. “

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, devrait défendre son titre contre Tony Ferguson le 18 avril à l’UFC 249. S’il devait l’emporter, White voudrait voir un match revanche entre Nurmagomedov et McGregor.

White insiste sur le fait que c’est le combat à mener et qu’il serait le plus grand de l’histoire de l’UFC. La question est: où cela laisserait-il Gaethje?

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

