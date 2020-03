Justin Gaethje et Rafael dos Anjos n’étaient pas à bord avec le score de l’événement principal de l’UFC 248 hier soir

Image: @UFC sur Instagram

Le poids léger de l’UFC Justin Gaethje et le poids welter Rafael dos Anjos étaient parmi ceux qui, bien que Yoel Romero, aurait dû gagner une décision sur Israël Adesanya.

Adesanya a battu Romero via une décision unanime serrée dans l’événement principal de l’UFC 248, avec deux juges marquant le combat 48-47 pour Adesanya et un autre donnant au champion le combat 49-46. Cependant, les manches étaient toutes très serrées, et certains ont vu le combat en faveur du challenger Romero.

Gaethje et dos Anjos font partie de ceux qui pensent qu’Adesanya aurait dû obtenir le signe de tête. Écrivant sur leurs comptes Twitter, les deux combattants ont déclaré l’avoir marqué pour Romero. Bien qu’il soit vrai que les deux combattants semblent être minoritaires en ce qui concerne la façon dont les membres de la communauté MMA ont vu le résultat du combat, il est intéressant de noter que deux des meilleurs combattants de l’UFC ont vu le combat en faveur de Romero.

Je l’ai eu 4-1 pour @YoelRomeroMMA 🤷‍♂️

– Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) 8 mars 2020

Je l’ai eu 4-1 pour @YoelRomeroMMA

Même Adesanya ne croit pas qu’il a gagné… J’avais Romero jusqu’au bout!

– Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 8 mars 2020

Alors que Gaethje et dos Anjos font partie de ceux qui pensaient que Romero en avait fait assez pour gagner la décision, les trois personnes dont les opinions comptent réellement – les juges – ont estimé le contraire. Alors que Romero n’était techniquement qu’à un tour de remporter la ceinture selon deux des trois juges, c’est toujours une perte sur son CV, sa troisième consécutive.

Bien que ce fut un combat rapproché, il n’y a aucune chance que Romero obtienne un match revanche de si tôt compte tenu de la maturité du combat. Aucun des deux combattants ne s’est vraiment engagé les uns avec les autres, ce qui a conduit à un combat ennuyeux pour les fans à regarder. Bien que Joanna Jedrzejczyk ait un bon argument pour un match revanche après sa guerre contre Weili Zhang dans le tournoi principal, il n’y a aucune chance que Romero ait la même opportunité, malgré des combattants tels que Gaethje et dos Anjos estimant qu’il a fait assez pour remporter le titre.

Êtes-vous d’accord avec Justin Gaethje et Rafael dos Anjos et pensez-vous que Yoel Romero aurait dû gagner la décision sur Israël Adesanya?