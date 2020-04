Justin Gaethje fait une déclaration à la suite du report de l’UFC 249

Lorsque l’occasion s’est présentée, Justin Gaethje a répondu.

Le sept fois vainqueur du bonus post-combat a accepté un combat à court préavis contre Tony Ferguson avec un titre intérimaire léger en jeu à l’UFC 249 après que le champion en titre Khabib Nurmagomedov ait été contraint de quitter l’événement.

Malheureusement, quelques jours seulement après que Gaethje a signé son contrat pour le combat, l’UFC a débranché toute l’émission après que les dirigeants d’ESPN ont demandé à la promotion de se retirer de l’organisation d’événements pendant la pandémie de coronavirus.

Cette décision a été prise au prix du premier tir de Gaethje sur l’or de l’UFC. Mais il semble qu’il garde une attitude positive quelles que soient les circonstances entourant l’événement.

“J’ai vraiment ressenti une vague d’énergie et de soutien alors que ce combat se développait de tant de personnes à travers le monde, c’était très humiliant”, a déclaré Gaethje sur Instagram. «Je suis reconnaissant de représenter Safford, (Ariz.,) Et mes grands amis et ma famille.

«Je vais travailler dur pour être prêt la prochaine fois que l’occasion se présentera. Passons à travers ce combat auquel nous sommes tous confrontés en ce moment en ayant un impact positif sur notre environnement immédiat (famille, voisin, communauté) Merci !! Le patron Dana White est quelqu’un avec qui je suis fier de faire affaire. »

Malgré les conditions qui ont fermé les gymnases et restreint l’accès aux partenaires d’entraînement, Gaethje est déterminé à rester prêt pour un combat. Mais avec l’UFC 249 reporté et sans calendrier précis pour le retour de la promotion, il fait face à un avenir incertain.