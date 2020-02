Justin Gaethje montre son soutien à Karolina Kowalkiewicz

Karolina Kowalkiewicz a subi une lourde défaite lors de son dernier combat; à tel point que je devrai peut-être partir UFC. À l’heure actuelle, il a une séquence de défaites de trois matchs. Nous ne savons pas ce qui va lui arriver, d’abord d’abord devra se remettre des nombreux dommages qui a souffert la dernière fois qu’il est entré dans l’octogone.

Justin Gaethe réconforte Karolina Kowalkiewicz

Nous sommes sûrs que le combattant a reçu de nombreux échantillons d’amour et de soutien ces jours-ci et Maintenant, nous voulons mettre en évidence celle de Justin Gaethje. Il ne sait pas ce que c’est de perdre trois fois de suite mais il sait ce que c’est de perdre. Il a perdu deux fois de suite UFC entre 2017 et 2018. Il est maintenant sur une séquence de trois victoires.

🙏 se reposer. Tu es un gangster.

– Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) 25 février 2020

Dans le post Kowalkiewicz, nous voyons également une radiographie de la façon dont l’une de vos blessures est, le plus important, après son récent combat. Il n’a pas confirmé le temps qu’il devra être hors de combat, mais sera quelques mois. Et nous verrons si vous n’avez pas besoin de subir une intervention chirurgicale pour vous remettre d’une blessure aux yeux.

Une fois prêt, nous supposons que vous aurez une conversation avec l’entreprise sur son avenir.