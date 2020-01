Justin Gaethje pense que Conor McGregor a enfin la confiance nécessaire pour le combattre après l’UFC 246

Image: @UFC sur Instagram

Justin Gaethje pense qu’il pourrait être le prochain adversaire de Conor McGregor alors que l’Irlandais a enfin la confiance nécessaire pour le combattre.

Gaethje a appelé McGregor avant que «Notorious» ne revienne à l’UFC 246. Après la victoire, «The Highlight» pense que le combat a toujours du sens. John Kavanagh a également déclaré qu’ils aimaient l’idée de Gaethje au poids welter comme prochain combat.

“En fin de compte, ce mec prend ses propres décisions, et je pense qu’il a plus confiance maintenant”, a déclaré Gaethje au Punchlines Podcast (via MMA Fighting). «Il avait besoin d’une victoire. Alors oui, je pense qu’il va me battre maintenant. “

Bien que Justin Gaethje ait été catégorique à l’idée de se battre pour la ceinture, il sait qu’il n’est peut-être pas le prochain dans la file. Dana White est récemment sorti et a déclaré que Gaethje se faisait passer pour avoir refusé les combats.

Pour The Highlight, il sait que gagner trois combats d’affilée pourrait ne pas être suffisant. C’est pourquoi la lutte contre McGregor est logique.

“Je ne suis pas nécessairement négligé”, a déclaré Justin Gaethje. “Je suis dans la conversation. J’ai perdu deux fois il n’y a pas si longtemps. Et, malheureusement, cela m’a fait reculer et cela permet à ces gens d’avoir un argument ou un cas en ce qui concerne l’argument ou la situation. . . Donc, ça craint de rivaliser aussi fort que moi et d’y mettre autant que moi et peut-être de faire en sorte que la situation me fasse passer pour de l’argent ou de la politique. Mais à la fin de la journée, si vous continuez à gagner. Je vais me battre à nouveau et si je gagne, si je frappe à nouveau quelqu’un, il ne pourra pas me refuser. “

Bien que Justin Gaethje pense que le combat contre Conor McGregor est logique, il sait qu’il a peut-être raté son opportunité en ne faisant pas partie de l’Octogone pour l’événement.

“Pour être une superstar, vous devez gagner et vous devez avoir quelque chose de spécial”, a déclaré Gaethje. “Pour moi, j’espère que le fait de mettre les gens hors de combat est quelque chose de spécial parce que je ne peux pas me vendre, en soi, et devenir une personne différente devant la caméra et une autre personne hors caméra …

«En fin de compte, je pense que cela pourrait me blesser à long terme, ne voulant tout simplement pas emprunter cette voie. J’aurais pu être là [at UFC 246]. J’aurais pu être au premier rang, j’aurais pu faire une scène, mais je ne sais pas. Et peut-être que je vais rater une occasion parce que je n’étais pas là. “

Êtes-vous d’accord avec Justin Gaethje que Conor McGregor a enfin la confiance pour le combattre? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 22/01/2020.