Justin Gaethje réagit à l’annulation de l’UFC 249

Pendant une brève période, Justin Gaethje avait un combat pour le titre de l’UFC à espérer. Malheureusement, il devra maintenant attendre sa première offre à l’or UFC.

Gaethje a été sollicité lorsque le champion incontesté des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a été contraint de quitter son combat pour le titre UFC 249 avec Tony Ferguson. Gaethje a accepté cette offre et a été confronté à Ferguson dans un combat pour le titre intérimaire léger à court préavis.

Malheureusement pour Gaethje, l’excitation n’a pas duré longtemps. Quelques jours seulement après avoir accepté ce combat de titre intérimaire à court terme avec Ferguson, le président de l’UFC, Dana White, a dû débrancher la carte de l’UFC 249 au milieu de la menace croissante de la pandémie de coronavirus.

Vendredi, Gaethje a réagi à l’annulation de son combat pour le titre. Comme de nombreux autres combattants qui devaient participer sur la carte, il a félicité Dana White pour avoir essayé d’y arriver.

Voir ce que Gaethje avait à dire ci-dessous:

«J’ai vraiment ressenti une vague d’énergie et de soutien alors que ce combat se développait de tant de personnes à travers le monde, c’était très humiliant. Je suis reconnaissant de représenter Safford, AZ et mes grands amis et ma famille. Je vais travailler dur pour être prêt la prochaine fois que l’occasion se présentera. Passons à travers ce combat auquel nous sommes tous confrontés en ce moment en ayant un impact positif sur notre environnement immédiat (famille, voisin, communauté) Merci !! 🙏 Le patron @danawhite est quelqu’un avec qui je suis fier de faire affaire. # ufc249 »- Justin Gaethje sur Instagram.

