Justin Gaethje: Si Conor McGregor «me bat et me bat», personne ne pourrait se plaindre du match revanche Khabib

Justin Gaethje n’a pas de combat prévu pour le moment mais il espère que cela va changer dans un avenir très proche avec une éventuelle confrontation contre Conor McGregor qui se profile à l’horizon.

Après avoir mis à plat ses trois derniers adversaires d’affilée, l’ancien champion des World Series of Fighting cherche à ajouter un titre UFC à sa collection, mais il sait que les chances qu’il obtienne le vainqueur du prochain combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson sont minces.

Donc, plutôt que de jouer les cotes longues qu’il va simplement s’asseoir et attendre un combat pour le titre, Gaethje est prêt à le gagner. Avec tous les autres poids légers les mieux classés déjà alignés, Gaethje ne voit tout simplement pas une autre option qui lui soit aussi logique que de combattre McGregor cet été avec le vainqueur qui se disputera le titre.

“Je pense que je dois regarder la situation dans son ensemble à chaque fois que j’y pense”, a expliqué Gaethje lors d’un entretien avec MMA Fighting. «Je pense que l’attente de combattre le vainqueur de Khabib-Tony n’est pas réaliste. Je pense que je devrai me battre à nouveau.

«Je pense que Conor et moi devons nous battre pour trouver le concurrent n ° 1. En dehors de cela, si je dois combattre quelqu’un d’autre pour m’assurer de la place du concurrent n ° 1 et obtenir le vainqueur de ce combat, je le ferai. Tant que c’est une chose sûre. “

Après un coup de grâce sur Donald «Cowboy» Cerrone en janvier, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que McGregor était probablement le prochain à affronter le vainqueur de Nurmagomedov contre Ferguson.

Le problème avec ce scénario est que McGregor a été dominé par Nurmagomedov lors de leur première rencontre en 2018 et son seul combat depuis lors a été la victoire sur Cerrone au poids welter. Pendant ce temps, Gaethje a démoli Cerrone, Edson Barboza et James Vick dans des combats consécutifs tout en gagnant un bonus de performance post-combat ridicule pour chaque performance qu’il a eue à l’UFC.

Même avec une victoire sur Ferguson à l’UFC 249, Nurmagomedov ne devrait pas se battre à nouveau avant la fin de l’été ou le début de l’automne alors qu’il se prépare à observer le ramadan de la fin avril à la plus grande partie du mois de mai. Cela signifie que McGregor envisagerait une autre mise à pied prolongée après avoir déjà passé plus d’un an après sa défaite face au Russe invaincu à l’UFC 229.

Dans l’intervalle, Gaethje pense que McGregor pourrait faire taire tous les sceptiques qui ne croient pas qu’il mérite réellement un deuxième tir sur Nurmagomedov en tentant de le traverser.

“Vous savez que c’est son choix”, a déclaré Gaethje. “[Conor McGregor] choisit qui il combat.

«Il sait que s’il me combat et me bat, personne – Khabib [Nurmagomedov], Ali [Abdelaziz], qui que ce soit – ne peut pas dire grand-chose sur le fait qu’il ait gagné ou mérité le coup du titre. Mais jusque-là, il ne va pas l’obtenir. “

Selon Gaethje, il n’a aucune rancune personnelle à régler avec McGregor, mais il n’aime pas l’idée que l’ancien champion des deux divisions puisse simplement usurper le reste des prétendants de la division quand il s’agit d’un tir au titre.

C’est pourquoi il pense qu’il est juste d’affronter McGregor ensuite et de permettre à leur combat de déterminer qui remportera Nurmagomedov et Ferguson.

“Je n’ai pas forcément voulu combattre ce type depuis un moment”, a expliqué Gaethje. «Il a dit qu’il allait me battre l’an dernier et que je sortais de deux défaites et que je remontais les échelons. Voilà ce que je faisais.

«Maintenant, je suis en excellente position pour me battre pour un titre et je lui ai dit qu’il voulait aller de l’avant. Maintenant, je veux le combattre parce que c’est le bon moment. C’est le bon combat à mener. “

En ce qui concerne le matchmaking McGregor et UFC, il n’y a aucun moyen de prédire comment les choses vont se dérouler.

Parce qu’il est le plus gros tirage dans le sport par une large marge, McGregor conserve plus de pouvoir et de contrôle sur qui il combat et quand il se bat que tout autre athlète de l’alignement de l’UFC.

Étant donné le climat actuel de la division des poids légers et le prochain combat entre Nurmagomedov et Ferguson prévu pour le 18 avril, Gaethje pense que les chances sont en sa faveur que McGregor sera le prochain pour lui.

“Je pense que les chances sont plutôt bonnes”, a déclaré Gaethje. “Je pense qu’ils sont vraiment bons. Ce qui est fou, quand [Owen] Roddy a fait cette interview, je ne sais pas ce que je faisais, je pense que je jouais au golf ou quelque chose comme ça et quelqu’un m’a dit de regarder sur Internet et c’était partout. C’est cool.”

Là encore, si McGregor se moque de la confrontation ou choisit de combattre quelqu’un d’autre comme Nate Diaz en premier, Gaethje ne perdra aucun sommeil.

“Tant de logistique quand il s’agit de se battre avec ce type”, a déclaré Gaethje. «C’est un processus. S’il ne fait pas de choix, j’attends et je me bats contre Khabib. “