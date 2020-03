Justin Gaethje: Si Conor McGregor me bat, personne ne peut lui refuser un autre tir au titre de l’UFC

Bien que loin d’être confirmée, la croyance populaire est que Conor McGregor et Justin Gaethje les connecteront plus tard cette année, probablement lors de l’événement de télévision à la carte (PPV) UFC 252 prévu le 11 juillet à Las Vegas, Nevada.

En supposant que la pandémie COVID-19 s’est éteinte d’ici là.

Si le combat devait passer, le vainqueur pourrait très bien être en ligne pour un tir au titre. Cela dit, si McGregor renaît de ses cendres, le vainqueur, obtenir une autre fissure à la couronne de 155 livres pourrait s’avérer être une tâche difficile, surtout si Khabib Nurmagomedov est toujours au sommet de la montagne d’ici là.

C’est parce que “The Eagle” a été très clair sur le fait que McGregor ne recevrait pas un autre crack dans sa ceinture tant qu’il est champion, ou au moins remporte 10 combats supplémentaires.

“Je pense que je dois regarder la situation dans son ensemble à chaque fois que j’y pense”, a expliqué Gaethje lors d’un entretien avec MMA Fighting. «Je pense que l’attente de combattre le vainqueur de Khabib-Tony n’est pas réaliste. Je pense que je devrai me battre à nouveau.

«Je pense que Conor et moi devons nous battre pour trouver le concurrent n ° 1. En dehors de cela, si je dois combattre quelqu’un d’autre pour m’assurer de la place du concurrent n ° 1 et obtenir le vainqueur de ce combat, je le ferai. Tant que c’est une chose sûre. “

Conor a remporté la victoire lors de sa dernière sortie en éliminant Donald Cerrone à l’UFC 246 dans un combat disputé au poids welter (voir à nouveau ici). Et même si certains comme Daniel Cormier pensent que «notoire» n’a pas montré grand-chose dans cette performance pour prouver qu’un match revanche contre Khabib se révélera différent, Gaethje pense qu’une victoire sur lui devrait être plus que suffisante pour avoir la chance de prouver que les critiques ont tort.

«Il sait que s’il me combat et me bat, personne – Khabib [Nurmagomedov], Ali [Abdelaziz], qui que ce soit – ne peut pas dire grand-chose sur le fait qu’il ait gagné ou mérité le coup du titre. Mais jusque-là, il ne va pas l’obtenir. “

Gaethje, quant à lui, a également été vu pour la dernière fois en train de démonter «Cowboy» dans le cadre d’ouverture.