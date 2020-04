Justin Gaethje «terrifié» par Tony Ferguson se bat dans le bon sens

Justin Gaethje sera à la hauteur de son M.O. une fois de plus à l’UFC 249 en se mettant en danger pour le divertissement des fans de combat.

Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) remplacera Khabib Nurmagomedov pour combattre Tony Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC) pour le titre intérimaire des poids légers le 18 avril à l’UFC 249 – en supposant que l’événement se déroule comme prévu – en dépit de seulement 12 jours de préavis officiel à partir du moment où le combat a été annoncé.

Combattre Ferguson dans des circonstances normales s’est avéré assez difficile pour les 12 hommes consécutifs qui ont perdu contre lui. Le faire au milieu d’une pandémie mondiale et dans un camp d’entraînement sévèrement restreint? C’est de la folie – et apparemment Gaethje le sait (via Twitter).

#pourles gens, je suis terrifié et j’adore ça. #ufc

Dans le passé, Gaethje s’est engagé à ne pas se battre à court terme car il a besoin du temps nécessaire pour se préparer mentalement et physiquement à son style de combat violent. C’est tout pour l’UFC 249.

Le combat Nurmagomedov contre Ferguson est en proie à des années, l’UFC 249 marquant la cinquième fois qu’il s’effondre. Gaethje avait été discuté comme une sauvegarde potentielle depuis sa réservation en décembre, et bien que cette situation était imprévue, il savait que son nom pouvait être appelé.

Maintenant, c’est le cas, et Gaethje a la possibilité de réclamer la ceinture provisoire de 155 livres.

