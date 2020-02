Justin Tafa dépasse sa première défaite et cherche à éliminer

HOUSTON – Les débuts de Justin Tafa à l’UFC ne se sont pas déroulés comme prévu.

Le poids lourd a subi une perte à élimination directe lors de son premier combat avec l’UFC, qui a chuté en octobre à l’UFC 243 à Melbourne, en Australie. Tafa (3-1 MMA, 0-1 UFC) a perdu contre Yorgan De Castro au premier tour de son combat pour la carte principale à la carte.

L’Australien admet que des erreurs ont été commises lors de sa première défaite.

“J’étais sur lui et tout ça, mais j’étais juste un peu pressé”, a déclaré Tafa à MMA Junkie mercredi. «Je serais toujours allé pour tuer, peut-être si j’avais plus de temps dans cet octogone. C’est juste un peu différent. Tous mes combats précédents étaient comme la moitié de la taille de cet octogone. J’aurais donc pu mieux exécuter certains mouvements, mais c’est ce que c’est. Mec, je pensais que je l’avais blessé, et je voulais faire un gros KO, et c’est moi qui ai été éliminé. »

Tafa n’a eu que trois combats professionnels avant l’UFC 243, qui détient le record de l’événement UFC le plus fréquenté. Ce fut un moment géant pour le combattant de 26 ans.

“J’ai eu une bonne conversation avec Mark Hunt en décembre, et il m’a dit:” Au moins, c’est le pire que ça puisse aller “, et c’est la meilleure façon de le dire”, a déclaré Tafa. «Pour moi, le dernier événement n’était pas tant le nombre de personnes et tout ça. C’était beaucoup plus sur ce que cela signifiait pour moi, me battre si près de chez moi. C’était juste ce sentiment. “

Encore une fois, Tafa a été mis sur la grande scène car il est sur la carte principale d’un pay-per-view UFC. Il affronte Juan Adams, de Houston, lors du dernier combat avant les événements co-principaux et principaux de l’UFC 247, qui est en vedette par Jon Jones contre Dominick Reyes.

Malgré son manque d’expérience, Tafa ne voit pas cela comme un fardeau mais comme une chance de montrer aux gens de quoi il est fait.

«Je le voyais toujours sur le précédent paiement à la carte (UFC 246). Je regardais «Cowboy» et Conor, et je me disais «Quoi? Mon nom est-il troisième? Ils vont probablement le finaliser (et changer l’ordre de la carte), mais non. C’est la carte principale, alors il suffit de saisir cette opportunité et de courir avec. “

Tafa veut une victoire à l’UFC plus que tout, mais il veut le faire de façon vintage et lourde.

“Je veux juste le mettre KO”, a déclaré Tafa. «Que ce soit au premier ou au troisième tour, je veux juste terminer les combats.

“Si la décision est prise, je serai heureux, mais je veux juste donner à la foule ce qu’elle veut. Nous sommes des bangers lourds, et je pense que c’est pourquoi ils nous ont mis sur la carte principale, parce que les poids lourds essaieront toujours de se jeter et de s’assommer. »

