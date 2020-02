Justin Willis signe avec PFL

L’ancien concurrent des poids lourds de l’UFC, Justin Willis, a signé un nouveau contrat avec le PFL et fera partie du prochain tournoi des poids lourds de la promotion.

Willis a signé avec PFL a été confirmé pour la première fois par MMAjunkie.com. “Big Pretty” devrait faire ses débuts promotionnels plus tard au printemps, lorsque leur prochain tournoi poids lourds commencera.

Willis (8-2) a été surpris par l’UFC l’an dernier après une défaite contre Curtis Blaydes à l’UFC Nashville en mars dernier. Dans l’ensemble, Willis avait une solide fiche de 4-1 à l’UFC avec des victoires sur Mark Hunt, Chase Sherman, Allen Crowder et James Mulheron, avec sa seule défaite face aux Blaydes parmi les cinq premiers.

Après avoir été coupé par l’UFC pour avoir refusé de se battre avec Walt Harris, Willis a essayé de retrouver les bonnes grâces des cuivres de l’UFC et d’obtenir un autre coup de feu à l’intérieur de l’Octogone. Mais les choses n’ont jamais fonctionné pour Willis et il s’est retrouvé en tant qu’agent libre à la recherche de travail. Près d’un an après son dernier combat, l’Américain de 32 ans a enfin trouvé une nouvelle maison.

Le PFL a promis qu’il ferait un certain nombre de signatures d’agent libre notables après avoir encré Rory MacDonald et Willis est un autre grand nom de la promotion alors qu’il entame sa troisième saison. Willis devient immédiatement l’un des favoris pour remporter le tournoi des poids lourds de la promotion sur la base de sa seule lutte.

C’est un retour aux sources en quelque sorte, car Willis participait auparavant au WSOF, la promotion qui devint plus tard PFL. Son combat solitaire contre le WSOF est revenu en 2016 lorsqu’il a battu Julian Coutinho. Après ce combat, l’UFC a aimé ce qu’ils ont vu de Willis et l’a signé pour se battre à l’intérieur de l’Octogone. À un moment donné, il semblait que Willis allait être un poids lourd dominant dans l’UFC pour les années à venir, mais en fin de compte, il n’a tout simplement pas été d’accord avec les entremetteurs et a été jugé consommable.

Pensez-vous que Justin Willis réussira bien en PFL?