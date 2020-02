Kai Kara-France “ cherchera ” à finir contre Tyson Nam dans le combat de sa ville natale à l’UFC Auckland

Crédit d’image: UFC.com (photographe non répertorié)

La dernière fois que l’UFC était à Auckland, en Nouvelle-Zélande, c’était en 2017. Là, Kai Kara-France était assis au premier rang pour encourager son coéquipier Dan Hooker. Lors de cet événement, Kara-France s’est dit qu’il serait celui qui se bat la prochaine fois que la promotion arrivera dans sa ville natale. Et lors des préliminaires de l’UFC Auckland ce samedi, Kara-France complétera son objectif en affrontant Tyson Nam.

Pourtant, pour un peu, beaucoup ne pensaient pas que cela arriverait après avoir combattu il y a seulement deux mois à l’UFC 245. Là, il a perdu contre Brandon Moreno. Depuis lors, il a rapidement réfléchi sur le combat et sait qu’il a fait des erreurs.

«J’en ai retiré beaucoup de points positifs. Avant cela, ce fut un camp difficile pour moi. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses mais ce fut un combat difficile. Je pense que si nous devions revenir en arrière, je changerais certaines choses, ce serait un résultat différent », a déclaré Kara-France à BJPENN.com. «Je peux retirer beaucoup de points positifs de ce combat. Nous avons travaillé sur des choses, mais je suis l’un des gars de haut niveau dans cette catégorie de poids. Dana était excité après mon combat, il nous a dit que nous n’avions pas eu le combat de la nuit, mais il nous triait de l’argent supplémentaire, donc c’est toujours une bonne chose. “

Bien qu’il soit sur la carte massive de l’UFC 245, Kara-France avait déjà une place sur la carte UFC Auckland, gagnante ou perdante. Mais il n’y a pas pensé avant le combat et est retourné directement au camp.

«Mick Maynard, le marieur, a dit qu’il me réservait une place avant mon dernier combat. Blessé ou non, il a demandé à mon entraîneur si Kai voulait ce combat, et j’allais le prendre blessé ou non », a-t-il expliqué. «Je dois faire partie de cette carte. Je me souviens avoir été au premier rang lorsque l’UFC était à Auckland en 2015, j’ai vu l’atmosphère et je me suis imaginé me battre là-bas. »

Bien que Tyson Nam soit 0-1 à l’UFC, Kara-France sait qu’il est un challenger coriace. Le Hawaiian a un pouvoir de coup de grâce et a remporté des victoires énormes contre Eduardo Dantas et Ali Bagautinov.

Ainsi, le Kiwi sait que ce sera un test difficile, mais il est confiant qu’il lèvera la main.

«Il a une bonne puissance et de bons KO sur les bons gars. Je ne prends pas ce combat à la légère. Il est coriace, nous venons du même genre de milieu, tous les deux de ce côté du monde », a-t-il dit. «Il aime jeter. Je ne vois que ce combat qui se résume à nous deux à échanger et à voir qui sort en tête. Je suis excité et je ne peux pas attendre qu’il ressente ma présence et ressente l’énergie de l’arène. “

En fin de compte, Kai Kara-France croit non seulement qu’il va lever la main mais qu’il obtiendra également sa première arrivée à l’UFC.

«Je suis au camp depuis trois mois. Après mon dernier combat, je n’ai pas pris de congé. Cette perte m’a donné faim et j’ai été entouré par Alexander Volkanovski, Israël Adesanya, Dan Hooker », a-t-il conclu. «J’ai l’impression que s’il y a un endroit pour obtenir une finition, c’est l’occasion pour moi de chasser cette finition. Je ne le vois que comme ça. Je vais aller là-bas et le prendre. “

Pensez-vous que Kai Kara-France pourra terminer Tyson Nam à l’UFC Auckland?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.