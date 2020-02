Kamaru Usman à Colby Covington: l’arbitre devait «vous protéger de vous-même afin que vous puissiez vivre pour combattre un autre jour»

Kamaru Usman n’a aucun problème face à Colby Covington à nouveau un jour dans le futur, mais il n’est certainement pas d’accord que leur premier combat se soit en quelque sorte terminé avec un nuage de controverse suspendu au-dessus de vous.

Le champion poids welter en titre a remporté un TKO de cinquième ronde après avoir fustigé Covington avec une combinaison qui l’a mis sur la toile et l’a laissé sur une jambe en essayant de se précipiter pour un démontage. Usman a suivi cela avec un barrage de coups de feu rapides qui ont forcé l’arbitre Marc Goddard à intervenir pour arrêter le combat.

Covington a protesté par la suite, puis a explosé sur Goddard pour l’arrêt lors de l’une de ses premières interviews après l’événement.

“Je suis allé là-bas et j’ai battu” Marty Fakenewsman “pendant 24 minutes jusqu’à ce que l’arbitre doive arrêter le combat sur un faux arrêt – un arrêt de conneries”, a déclaré Covington à MMA Fighting. “[A stoppage] où j’étais complètement cohérent et toujours dans le combat, et [Goddard] a simplement arrêté le combat de manière flagrante, après une faute également.

“Il me frappe quatre fois dans la tête et il appelle ouvertement le combat, car il sait qu’il ne veut pas qu’il aille au tableau de bord des juges parce que je pourrais gagner.”

Usman est en désaccord avec véhémence sur l’évaluation de Covington, en particulier lorsque l’on considère le montant des dégâts que Covington a déjà subi au cours de plus de quatre rounds au cours du combat.

“C’est ça le fait que je sois rationnel et que j’essaye de le voir de tous les côtés, absolument [it was a good stoppage]», A expliqué Usman en parlant à MMA Fighting. “Parce que je me retire de lui en tant que combattant qui a gagné et aussi je m’en retire en le regardant du point de vue de Colby mais en le regardant du point de vue de l’arbitre. Je l’ai frappé avec de gros, gros coups là-dedans.

«Le frapper avec la main droite qui l’a blessé. Cela l’a clairement blessé. Le frapper avec la main gauche qui l’a blessé. Le frapper avec une série de coups de poing contre la cage qui l’ont définitivement blessé, puis la grosse main droite qui l’a juste assis vraiment mal. Alors il a vraiment mal, il s’est levé, je l’ai laissé essayer de se battre et je l’ai frappé avec un autre coup qui vient de le faire tomber. Pour un arbitre qui regarde tout cela, à la fin de la journée, vous êtes étendu et je frappe sur le côté de la tête, l’arbitre doit parfois vous protéger de vous-même. “

De l’avis d’Usman, il n’y a eu absolument aucune controverse concernant l’arrêt. Au lieu de cela, il pense que Covington voudra peut-être remercier Goddard de l’avoir épargné de subir d’autres dommages qui comprenaient déjà une mâchoire fracturée.

“Vous pouvez dire que c’est controversé, mais vous devez voir que l’arbitre vient de vous voir prendre tous ces gros coups d’affilée”, a déclaré Usman. «Il doit pouvoir intervenir pour vous protéger de vous-même afin que vous puissiez vivre pour vous battre un autre jour.»

La seule déception pour Usman quant à la façon dont le combat s’est terminé, c’est qu’il n’a pas pu le faire de manière plus dramatique.

“L’arrivée, tout ce que je pouvais imaginer dans ma tête, c’était Francis Ngannou-Alistair Overeem ou Dan Henderson-Michael Bisping”, a déclaré Usman. “C’est tout ce que j’avais en tête, avec lequel je voulais couronner ce combat, mais je prendrai quand même l’arrivée pour l’obtenir.”

Il pourrait avoir une autre chance si Covington obtient son souhait après avoir appelé à une revanche immédiate à la suite de sa perte à l’UFC 245 en décembre dernier.

Alors que tous les signes pointent vers Usman face au champion de «BMF» Jorge Masvidal en juillet, il est prêt à le faire à nouveau avec Covington à l’avenir.

“J’espère que oui”, a répondu Usman lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il allait combattre à nouveau Covington. «Parce que c’était un combat amusant. Pas seulement moi, mais je pense que les médias, les fans, tout le monde pensait que c’était un combat amusant. »