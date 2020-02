Kamaru Usman accuse le «clown» Jorge Masvidal d’être à guichets fermés

Outre son incroyable capacité de combat, la popularité de Jorge Masvidal peut être attribuée en partie à sa personnalité authentique. Cependant, le champion en titre des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, n’est pas convaincu et pense que Masvidal est un succès.

Les athlètes de 170 livres devraient s’affronter dans un combat pour le titre des poids mi-moyens pendant la semaine internationale de combat cet été. Dans la perspective, les deux combattants sont restés critiques l’un envers l’autre. Leur conflit verbal est presque devenu physique lors d’une journée médiatique du Super Bowl à Miami ce mois-ci. Usman a incité Masvidal à «faire quelque chose», mais la paire a finalement été séparée par des passants. Maintenant, «Le cauchemar nigérian» ajoute de l’huile sur le feu en accusant Masvidal d’être un «clown» et un sold-out.

“Je suis le même gars depuis mon arrivée à l’UFC”, a déclaré Usman (transcription via MMA Junkie.)

“J’ai toujours été cette mouche, je me suis toujours habillée comme je l’ai fait”, a ajouté Usman. “C’est juste que maintenant j’ai une plus grande plateforme où tout le monde peut voir certaines de ces choses. J’ai toujours dit les mêmes choses que je voulais dire. J’ai toujours été confiant, car c’est comme ça que je m’entraîne et je crois en moi et en mes capacités. Je n’ai jamais changé du tout. Je vous dis ce que je fais, je vais là-bas et je le fais. “

Depuis qu’il est monté en flèche après sa victoire sur Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz, Jorge Masvidal a su tirer le meilleur parti de son statut. Il a sorti son propre mezcal, a fait plusieurs apparitions à la télévision et a annoncé une tournée internationale de rencontre et de bienvenue. Usman est sceptique quant au comportement «cliché» de Gamebred.

“C’est assez drôle pour moi de regarder ce qu’il est devenu”, a déclaré Usman. «C’est le même gars, le même compagnon. Mais maintenant, il est devenu tout ce qu’il a dit qu’il ne serait pas. Tout ce contre quoi il s’est battu, être le cliché, être ceci et cela, c’est exactement ce mec en ce moment. Mais c’est ce que c’est, plus de pouvoir pour lui. À la fin de la journée, quand je m’engage sur la ligne pointillée, je vais y aller et m’occuper des affaires. “

Pensez-vous que Kamaru Usman a raison, ou pensez-vous qu'il essaie de se mettre dans la tête de Jorge Masvidal avant leur confrontation de juillet?

