Kamaru Usman blâme Jorge Masvidal pour avoir refusé de se battre à l’UFC 249; Masvidal riposte

Kamaru Usman voulait sauver l’UFC 249, mais il affirme que Jorge Masvidal n’avait aucun intérêt à un combat pour le titre à court terme contre lui.

Suite à l’annonce que le champion en titre des poids légers, Khabib Nurmagomedov, pourrait ne pas être en mesure de combattre Tony Ferguson le 18 avril en raison de restrictions de voyage dans son pays d’origine, la Russie, en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux combattants ont proposé de se mobiliser pour aider à occuper la première place.

Lundi, Usman s’est rendu sur Instagram où il a révélé qu’il avait parlé la semaine dernière au président de l’UFC, Dana White, d’une éventuelle lutte contre Masvidal afin de donner à la promotion un événement principal viable si Nurmagomedov était vraiment absent.

“La semaine dernière, évidemment, j’avais une inclination que le Khabib [Nurmagomedov] et Tony [Ferguson] le combat était en danger parce que Khabib était sorti du pays en pensant que le combat allait avoir lieu hors du pays, en raison du fait que nous avons fermé toutes nos commissions ici », a expliqué Usman. «Alors il est sorti, malheureusement maintenant il est coincé. Parce qu’ils ferment les frontières, les gens ne peuvent pas entrer et quoi.

«J’ai fait ce que je devais faire. Je savais qu’il y avait une tonne de gars sur cette carte, beaucoup de gars qui ne font pas autant d’argent et qui n’ont pas combattu depuis très, très longtemps et ils devaient se battre. Alors tu sais ce que j’ai fait? J’ai appelé Dana White et j’ai dit: «Dana, tu sais quoi, je veux sauver cet événement, je veux Masvidal.» Mot pour mot. J’ai juré sur tout. J’ai envoyé un texto à Dana, j’ai dit que je voulais Masvidal, je vais sauver cet événement. “

Selon le champion des poids mi-moyens de l’UFC, la promotion est revenue à son manager Ali Abdelaziz et a déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de localiser Masvidal pour une raison quelconque.

À l’époque, Usman dit qu’il pesait environ 194 livres, mais il commençait déjà à pousser plus fort à l’entraînement afin de descendre à la limite du poids welter dans le temps. Usman a ensuite dit à son manager de donner à l’UFC 24 heures supplémentaires pour retrouver Masvidal parce qu’il voulait vraiment que le combat se produise.

“24 heures passent et ils disent bien qu’il n’a pas besoin de se battre, ne veut pas se battre”, a déclaré Usman. «Il ne s’est pas vraiment entraîné, qu’il ne va pas se battre. Qu’il est trop gros.

«Il a trop bu de cette boisson qu’il boit. Il est trop gros. Il ne peut pas se battre. J’ai dit quoi? Je pensais qu’il était un idiot, ceci et cela – ils ont dit qu’il ne pouvait pas se battre. “

Une fois que l’on a appris que Nurmagomedov se retirait potentiellement de l’UFC 249, Masvidal est allé sur Twitter où il a laissé tomber un message disant «Le 18 avril, je suis libre».

“Aujourd’hui, les nouvelles se lèvent, la première chose que font ces gars-là, sautez sur Twitter, essayez de convaincre la poursuite, essayez d’obtenir des fans de leur côté” oh je suis libre le 18 avril. “Non, vous n’êtes pas libre”, Usman m’a dit. “Si vous êtes libre, appelez Dana White dès maintenant.

“Ils ne sont pas libres. Il fait courir sa bouche parce qu’il essaie de convaincre la poursuite en ce moment. Ils parlent d’Usman a dit non. Usman dit oui, en ce moment. Nous pouvons encore faire le combat. Ils ne veulent pas de ce combat. “

Au-delà de la sauvegarde de la carte, Usman dit qu’il a savouré la chance d’affronter Masvidal sans une foule présente, car l’UFC 249 se tiendra à huis clos.

“La vraie raison pour laquelle je voulais le combat, c’est parce que ce gars est tellement médiatique, il comprend, il sait qu’il ne peut pas tenir une bougie à qui je suis, à ce que je peux faire”, a déclaré Usman. «Il le sait. Ce gars est tout à fait hype. Il s’appuie sur le battage médiatique. Il compte sur tous les fans occasionnels pour sauter dans le train en marche. C’est sur cela qu’il s’appuie. Mais je savais que ce combat n’aurait pas de monde dans les tribunes. Ce serait vide.

“Nous n’avons pas besoin de la foule. Nous n’avons besoin de personne. Tu sais pourquoi les gars? Parce que je veux que vous entendiez ce que je vais lui dire. Je veux que vous entendiez chaque coup. Je veux que vous entendiez une fois que je l’ai abattu, chaque coup de poing, chaque coude, chaque coup de pied et de livre que je lance. Je voulais que vous l’entendiez crier comme un porc, comme la petite garce qu’il est. »

Pour sa part, Masvidal a riposté sur Twitter tout en visant Usman sur ce combat particulier ainsi que sur un autre affrontement que l’UFC a tenté de mettre en place entre eux en novembre dernier.

“La deuxième fois que je dis oui au champion du reniflement d’entrejambe, la deuxième fois qu’il a un rendez-vous”, a écrit Masvidal. «Tais-toi Ali. Rédaction de tweets pour votre client. La seule chose que je coupe, c’est la tête de votre garçon. Ne le prendrait pas avec un préavis de 7 semaines, il ne le prendrait pas avec un préavis de 2 semaines. Clout chassant comme le poids chassant un mec fragile. »

Deuxième fois que je dis oui au champion de reniflement d’entrejambe, deuxième fois qu’il a un rendez-vous #theresurrection

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 30 mars 2020

Tais-toi Ali. Rédaction de tweets pour votre client. La seule chose que je coupe, c’est la tête de votre garçon. Ne le prendrait pas avec un préavis de 7 semaines, il ne le prendrait pas avec un préavis de 2 semaines. Clout chassant tout comme le poids chassant un mec fragile.

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 30 mars 2020

Le directeur de Masvidal, Abraham Kawa, a également répondu et confirmé que l’UFC leur avait parlé de la possibilité d’affronter Usman le 18 avril.

“S’il y a une chose que vous savez à propos de Jorge, il n’a pas à mentir, il n’a aucune raison de mentir, il n’a aucun problème”, a déclaré Kawa sur Instagram Live. «Nous avons accepté le combat Usman deux fois maintenant, deux fois. Une fois à New York, nous savons tous comment cela s’est terminé. Usman a dit non, il ne voulait pas que ce combat se produise.

“Maintenant, nous avons de nouveau accepté et il dit que nous avons refusé. C’est un putain de mensonge. Nous avons reçu l’appel téléphonique. On nous a demandé. Nous savions que cela allait arriver. Nous avons dit absolument, allons-y. “

De toute évidence, Usman ne l’achète pas.

“C’est son équipe de direction qui tweete pour lui, mais devinez quoi? Lorsque vous laissez votre équipe de direction tweeter pour vous, vous tolérez ce comportement », a déclaré Usman.

“Ce mec est une fraude, c’est un faux. C’est pourquoi je voulais le faire exploser. “