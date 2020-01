Kamaru Usman brise le silence sur le piratage de Twitter

Lorsque Twitter de Kamaru Usman a commencé à diffuser des tweets offensifs dirigés contre Conor McGregor quelques heures avant son événement principal UFC 246 samedi soir, le monde du MMA a été surpris.

Certaines des insultes étaient de nature sexuelle, dirigées contre McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) et sa fiancée. À partir de là, le hack s’est encore aggravé. Un défilé de tweets contenant des insultes raciales a suivi. À un moment donné, une capture d’écran du compte bancaire en ligne d’Usman a été publiée.

Quelques heures après la vague des tweets, le compte Twitter d’Usman a été supprimé.

Lundi, Usman (16-1 MMA, 10-0 UFC) a publié une déclaration sur la question pour la première fois. Il l’a fait via son compte Twitter récemment réactivé. Consultez la déclaration d’Usman ci-dessous.

“C’est vraiment triste et effrayant que nous vivions dans un monde où quelqu’un ne peut se réveiller qu’avec l’intention de nuire à quelqu’un d’autre”, a écrit Usman. “Celui qui a fait ce que vous avez fait samedi soir, sachez simplement que KARMA nous rattrape tous.”

Le président de l’UFC, Dana White, a parlé du piratage après la conclusion de l’UFC 246, disant qu’il avait demandé à McGregor de ne rien faire contre les insultes dirigées contre lui et sa fiancée.

“J’ai appelé Conor”, a déclaré White à des journalistes, dont MMA Junkie, après le combat à l’UFC 246. “J’ai dit:” Il a été piraté. Alors ne dis rien, ne fais rien. »Usman et Ali (Abdelaziz) sont assis juste en face de l’endroit où Conor sort et fait la chose. Donc la première chose que j’ai faite a été de le dire à Conor, et il n’y a pas cru. Il ne croit pas avoir été piraté. Mais nous n’avons eu aucun problème. »

Comme l’a dit White, McGregor était sceptique quant au fait que le barrage des médias sociaux était un hack. Il a désigné le manager d’Usman, Ali Abdelaziz, comme le cerveau potentiel derrière les tweets.

“Je suis assez sceptique à ce sujet”, a déclaré McGregor. “Je suis sceptique à ce sujet, car l’un est apparu tôt, et il avait toutes les caractéristiques de cette petite belette (explétive) Ali. Ils lui donnent le contrôle des comptes. Il avait un compte Frankie (Edgar), il avait un compte Henry (Cejudo). Cela dure depuis longtemps. Il l’obtient et écrit quelque chose à travers leur truc. J’ai également discuté avec certains de ces athlètes pour essayer de monter à bord et de les aider.

«Ensuite, la façon dont il a été écrit, je savais exactement d’où il venait, et maintenant tout d’un coup un peu plus lourd, c’est devenu un travail de hack. Peu importe. Je ne sais pas ce qui se passe (explétif) ce soir. Ça a été une nuit bizarre. Les deux gars font des trucs fous. Je ne sais pas.”

