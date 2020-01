Kamaru Usman confiant d’avoir battu McGregor pire que Nurmagomedov

Image: UFC sur Instagram

En 2018, l’ancien champion de l’UFC à deux divisions, Conor McGregor, a subi une perte de soumission décisive face au champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov. Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, est confiant qu’il pourrait battre encore plus sévèrement McGregor.

Usman, comme Nurmagomedov, est principalement un grappler. Pourtant, il est un peu plus grand que Nurmagomedov, et probablement aussi un peu plus fort. Il est donc facile d’imaginer pourquoi il se sent de cette façon.

“C’est un [mismatch]», A déclaré Usman à MMA Fighting à propos d’un combat avec McGregor. «Plus de pouvoir pour lui, tout est possible. Un combat est un combat, tout peut arriver. Mais juste pour être réel, c’est un énorme décalage. Je pense que je lui ferais vraiment du mal.

“Je veux dire, nous avons vu ce que Khabib [Nurmagomedov] », a ajouté Usman. “Il a dû s’absenter après le combat contre Khabib”, a expliqué Usman. «Maintenant, imaginez qu’il se bat contre moi. Je ne pense pas que nous le reverrions jamais dans le sport. “

La raison pour laquelle ce combat est discuté est que McGregor combattra bientôt Donald «Cowboy» Cerrone dans un match de poids welter. Avant ce combat, qui arrive en tête de la carte UFC 246 le 18 janvier, il a laissé entendre son intérêt pour un futur combat avec Usman.

«J’ai aimé ce combat pour le titre poids welter qui a eu lieu le week-end; J’ai aimé l’apparence de cela », a récemment déclaré McGregor à The Mac Life. «J’ai aimé le look de Kamaru Usman. J’ai aimé le look de Colby [Covington]. Je suis ouvert à tout cela à 170 ans. “

Bien que ce commentaire de McGregor ait généré pas mal de buzz, Usman ne pense pas que la confrontation ait beaucoup de sens à ce stade.

“Conor n’a même pas vraiment de sens”, a déclaré Usman. “Bien sûr, s’il vient dans la division et bat quelqu’un d’assez haut là-bas et se fait vraiment valoir qu’il peut vraiment se débrouiller dans la division, alors absolument je divertirais ce combat.”

Comment pensez-vous qu’un combat entre Kamaru Usman et Conor McGregor se terminerait?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/7/2020.