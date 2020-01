Kamaru Usman connaît Jorge Masvidal comme le gars qui veut un coup au titre sans le gagner

Kamaru Usman sait tout sur Jorge Masvidal mais il n’est tout simplement pas impressionné.

Quelques minutes seulement après avoir terminé Colby Covington lors de l’événement principal de l’UFC 245, le champion en titre des poids mi-moyens a été interrogé sur les candidats potentiels à la queue pour le prochain tir à sa ceinture. Lorsque le nom de Masvidal a été mentionné, Usman a répondu en disant “qui?” Et le premier champion de l’UFC “BMF” est passé à l’offensive depuis.

Masvidal a créé une vidéo qui montre Usman le reconnaissant dans le passé et maintenant il a commencé à le désigner comme le “hibou” en raison de sa réponse lors de la conférence de presse d’après-combat en décembre dernier.

Usman a trouvé le tout plutôt comique parce qu’il n’essayait pas de prétendre qu’il ne connaissait pas Masvidal lorsque son nom a été mentionné. Au lieu de cela, Usman dit qu’il ne voit tout simplement pas un candidat au titre digne de son attention quand il regarde l’intégralité du CV de Masvidal.

“Il me comprend mal”, a expliqué Usman en parlant à MMA Fighting. «Il joue sous cet angle que je dis, je ne sais pas qui il est. Je sais exactement qui il est et je lui ai donné des accessoires. C’est la seule chose à propos de moi, je ne suis pas un haineux en aucune façon, forme, forme ou mode. Je donne du respect là où le respect est dû. Lui qui se bat, ouais, je le connais qui se bat mais quand ils ont élevé tu te bats contre Jorge Masvidal ensuite je suis comme ‘qui?

«Il y a des gars qui méritent mieux [of a title shot]. Jorge Masvidal n’a de victoire sur personne dans le top six. N’a de victoire sur personne dans le top six. J’ai battu cinq des six meilleurs joueurs de la division. C’est pourquoi j’ai dit cela. “

Au crédit de Masvidal, il a éliminé l’ancien prétendant au titre Darren Till lors de son premier combat en 2019 avant que le slugger britannique n’abandonne la division pour poursuivre une carrière de poids moyen. Masvidal a poursuivi cette victoire avec un KO de cinq secondes sur Ben Askren, qui est maintenant à la retraite, et il a clôturé l’année avec une victoire sur Nate Diaz.

Alors que l’UFC l’a classé dans le top 10 au poids welter après une victoire sur Anthony Pettis l’année dernière, Diaz est surtout connu pour son travail chez les poids légers où il était un ancien challenger pour le titre.

Aussi impressionnant qu’il ait paru dans ces trois victoires, Usman n’a toujours pas l’impression que Masvidal a rassemblé tout un travail pour mériter vraiment une chance à la ceinture. Il n’a pas besoin de chercher plus loin que Masvidal perdant des performances consécutives contre Demian Maia et Stephen “Wonderboy” Thompson pour faire valoir qu’un record de 3-2 sur cinq combats ne devrait pas justifier la contestation du titre.

“Il sort cette vidéo disant que je ne sais pas qui il est. Je sais absolument qui il est. Il y a juste des gars qui méritent absolument plus », a déclaré Usman. “Vous me dites maintenant que si Georges St-Pierre revient, il ne mérite pas plus ce coup de titre que Jorge Masvidal? Absolument, il comprend.

“Bien sûr, je sais qui il est, mais en ce qui le concerne, il est plus que méritant un coup de titre, qu’il est au-dessus d’un coup de titre. C’est pourquoi il parle de moi et je n’ai pas forcément besoin de parler de lui. Les gens me demandent ce qu’il a dit. “

Si le moment est venu de combattre Masvidal parce que c’est ce que veut l’UFC, Usman dit qu’il acceptera volontiers cette opportunité parce qu’en tant que champion, il est prêt à affronter quiconque vient pour son titre.

Après avoir tourmenté ses dix meilleurs adversaires pendant la majeure partie de ses deux ans à essayer de gravir les échelons du classement, Usman est heureux d’être enfin dans la position où il ne poursuit plus personne.

Maintenant, tout le monde doit le poursuivre.

«Tous, ils jouent dans un tirage au sort pour me battre. C’est tout », a déclaré Usman. «C’est un bel endroit où aller car maintenant je n’ai plus à mendier et à l’appeler sur Instagram ou Twitter. Tout ce que j’ai à faire est de rester sur place et les combats viendront à moi. »