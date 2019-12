Kamaru Usman contre Colby Covington m'a dégoûté

Tyron Woodley n'était pas fan du combat pour le championnat Kamaru Usman contre Colby Covington.

Usman a conservé son titre de poids welter à l'UFC 245 dans un brûleur absolu avec Covington, le faisant sortir au cinquième tour.

Mais Woodley, l'ancien champion qui a perdu son titre contre Usman, n'a pas été impressionné par la performance des deux hommes.

"Kamaru a gagné le combat, cassé la mâchoire de Colby. Colby, je pensais gagner le combat par une petite marge », a déclaré Woodley sur« The Hollywood Beatdown ».« Je n'ai pas été impressionné, mon homme. J'étais vraiment dégoûté. Je veux vomir, le fait que j'ai perdu contre Usman. »

Usman et Covington ont surpris beaucoup de gens avec leur approche du combat, décidant d'échanger des coups de poing dans la poche. Aucun des deux hommes ne descendra jusqu'à la fin du cinquième tour, quand Usman a réussi à abandonner Covington deux fois et a délivré les coups finaux avec moins d'une minute à jouer.

Woodley a crédité les deux hommes de leur ténacité, mais il a été déconcerté par leurs plans de match.

«Si j'aurais frappé Colby, il pourrait être sous assistance respiratoire en ce moment», a déclaré Woodley. "Comme quand je regarde combien de coups de poing ces gars ont pris, j'ai été impressionné par leur durabilité. J'ai été impressionné par le fait qu'ils continuaient à le faire encore et encore.

"Mais en ce qui concerne le QI, déplacer votre tête (explétive) peut-être sur le côté pour que le coup de poing vous manque la tête, je n'ai pas vu beaucoup de cela. J'étais surpris de ne pas voir beaucoup de lutte, je pensais que j'allais voir beaucoup, beaucoup de lutte. "

Covington a subi une fracture de la mâchoire pendant le combat et a continué à se bagarrer pendant trois autres rounds. Malgré ses ébats, Covington a été crédité par le président de l'UFC Dana White et certains de ses pairs pour sa ténacité et son cœur.

Mais pas par Woodley.

"Je n'aime tout simplement pas quand les gens essaient de donner des moments sauvages inutiles. Ouais, il s'est cassé la mâchoire. "Oh, il s'est cassé la mâchoire au deuxième tour, et il a continué à se battre." Mais vous avez perdu ", a déclaré Woodley. «Combien de fois ai-je ressenti… cassé mon pied contre Kelvin Gastelum et déchiré mon épaule contre Demian Maia ou (explétif) ma main contre Darren Till. J'ai quand même gagné. C’est la différence. "

«(Explétif) tous les deux. Je ne veux vraiment pas leur donner d’amour. Je ne veux pas leur donner aucune influence. "

