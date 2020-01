Kamaru Usman contre Colby Covington [Vídeo Repetición] Couverture, résultat, gagnant

La sagesse conventionnelle dit que Colby Covington et le champion poids welter de l’UFC Kamaru Usman Ce sont les mêmes types de chasseurs et ils ont sûrement des similitudes. Les deux ont de solides bases de combat et sont devenus courageux aux pieds à coups.

Habituellement, chaque homme domine son adversaire avec une grande pression sur la clôture, les démontages et le contrôle au sol. Cela dit, cependant, il existe des différences significatives entre les deux hommes face à face dans l’événement principal. UFC 245 Samedi 14 décembre de l’arène T-Mobile.

Kamaru Usman contre Colby Covington LIVE

Covington lance des attaques à un rythme presque sans précédent et semble se battre avec un abandon téméraire. Son large arsenal de coups de poing lancés avec chaque membre et à chaque niveau de ses adversaires semble largement occuper son attention pour qu’il puisse alors changer de niveau et réduire la distance, travaillant pour des rivets ou des démolitions.

C’est une approche qui a assez bien servi le partisan du président Donald Trump au cours de sa carrière au MMA. Il n’est pas rare que Covington Prenez le centre de la cage et lancez plusieurs coups de poing et essayez de renverser avant que vos adversaires n’aient eu le temps de réaliser que le combat a commencé.

La préférence de Covington Il semble repousser efficacement les adversaires afin que leur première tentative de grappin les presse contre la cage, mais ils n’ont pas peur non plus de tirer, même de loin, en plein air. Les meilleurs billets de Covington ils se produisent près ou contre la cage après les coups, tandis que leurs tirs extérieurs se produisent parfois de loin.

Vous ne pourrez peut-être pas construire une base à partir de tirs commencés très loin et en faire une tentative de démolition efficace contre Usman de la même manière qu’il le fait contre des adversaires avec moins de capacité de combat. L’attaque occupée de Covington ni semble avoir le même pouvoir dans les pieds que celui de Usman

Répétition vidéo: