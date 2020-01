Kamaru Usman contre Jorge Masvidal à Las Vegas

Si le président de l’UFC, Dana White, réussit, un match de rancune pour le titre poids welter sera réservé pour l’International Fight Week.

Apparaissant lors de l’édition de vendredi de «The Jim Rome Show», White a déclaré que le plan de l’UFC était d’organiser un combat mettant en vedette la rancune de chauffage rapide entre le champion des poids welters de l’UFC Kamaru Usman et le champion de «BMF» Jorge Masvidal lors de l’événement annuel de la semaine de la lutte internationale. l’été à Las Vegas.

Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) et Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) se sont affrontés cette semaine sur Radio Row au Super Bowl, qui a lieu cette année dans la ville natale de Masvidal de Miami. White, en parlant de la popularité croissante de Masvidal, en particulier à la maison, a noté qu’un combat avec Usman est probablement le prochain.

“Nous n’avons pas encore eu un combattant de Miami à embrasser”, a déclaré White. “Depuis que je suis arrivé ici, je suis allé dîner hier soir, je me promène – tout le monde crie:” Quand Masvidal se bat-il à Miami? ” Nous allons l’amener à Vegas. Lui et Usman se battront à Vegas, probablement l’International Fight Week (en juillet). S’il gagne, nous ferons peut-être sa première défense du titre ici à Miami. “

La joute verbale entre le duo a incité White à déclarer publiquement ses intentions pour le combat maintenant, plutôt que d’attendre qu’il soit finalisé.

“C’était le plan, et quoi qu’il arrive avec eux (mercredi) – nous ne l’avions pas encore annoncé, mais maintenant cela m’a forcé à l’annoncer”, a déclaré White.

La Semaine internationale de la lutte est traditionnellement l’un des plus grands événements de l’année. Bien qu’aucune date ni aucun lieu n’ait été annoncé, il est probable que ce sera l’UFC 252 le 11 juillet au T-Mobile Arena, lieu de tous les grands événements UFC à «Sin City» depuis 2016.

White a ensuite expliqué que bien que Masvidal existe depuis toujours, sa star a récemment explosé, aidée en grande partie par des victoires sur Ben Askren et Nate Diaz.

Le fait que l’authenticité de Masvidal transparaisse aide aussi, dit White.

“Les gens aiment (Masvidal)”, a déclaré White. “Il est authentique. Il est réel. Il est hardcore. Les trucs qui sont tombés avec Usman, les trucs qui sont tombés avec (Leon) Edwards – c’est le genre de gars qu’il est. C’est ainsi que lui et (Nate) Diaz ont fini par se battre pour la ceinture «BMF». Il est légitime, il est réel, et les gens le ressentent et les gens l’aiment. “

.