Kamaru Usman défend un arbitre de l’UFC 245 qui a permis à Colby Covington de «vivre pour combattre un autre jour»

Moins d’attitude, plus de gratitude.

C’est ce que le champion des poids welters de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) en titre, Kamaru Usman, estime que l’arbitre Marc Goddard mérite après avoir arrêté l’événement principal de l’UFC 245 en décembre, malgré les plaintes de l’ancien tenant du titre par intérim, Colby Covington.

Alors que “Chaos” peut avoir baissé (pour l’instant), ses fans maladroits n’ont pas encore évolué.

“Pour un arbitre qui regarde tout cela, à la fin de la journée, vous êtes étendu et je frappe sur le côté de la tête, l’arbitre doit parfois vous protéger de vous-même”, a déclaré Usman au MMA Fighting. «Vous pouvez dire que c’est controversé, mais vous devez voir que l’arbitre vient de voir que vous avez pris tous ces gros coups d’affilée. Il doit pouvoir intervenir pour vous protéger de vous-même afin que vous puissiez vivre pour combattre un autre jour. »

Leur tête d’affiche à cinq rounds, qui s’est terminée en moins d’une minute jusqu’au klaxon final, a été l’un des combats les plus compétitifs (et les plus divertissants) de 2019. Cela dit, Covington s’est retrouvé avec des dégâts considérables et pourrait être hors de combat jusqu’à cet été.

Mais “Chaos” aura-t-il droit à une revanche immédiate?

“J’espère que oui”, a déclaré Usman à propos d’un transfert de Covington. «Parce que c’était un combat amusant. Pas seulement moi, mais je pense que les médias, les fans, tout le monde pensait que c’était un combat amusant. »

Le meilleur concurrent, Jorge Masvidal, a peut-être quelque chose à dire à ce sujet.