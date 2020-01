Kamaru Usman dit que «bum» Jorge Masvidal «fait tout son possible pour éviter de prendre ce L»

Kamaru Usman pense que Jorge Masvidal ne veut pas le combattre car il sait qu’il perdrait.

Avec Usman et Masvidal remportant des victoires massives, beaucoup ont supposé que le combat serait le prochain. Pourtant, selon le champion poids welter, il dit que le compagnon de “Gamebred” ne prendra pas le combat.

Pour tous les vrais fans qui savent ce qui se passe @GamebredFighter fait tout son possible pour éviter de prendre ce L @danawhite a parlé donc STFU et prenez ce cul en pleurant comme le compagnon que vous êtes et ensuite vous pouvez aller combattre Conor #OnceaBumalwaysaBum

– KAMARU USMAN (@ USMAN84kg) 20 janvier 2020

«Pour tous les vrais fans qui savent ce qui se passe @GamebredFighter fait tout son possible pour éviter de prendre ce L. @danawhite a parlé donc STFU et prendre ce cul en pleurant comme le compagnon que vous êtes et ensuite vous pouvez aller combattre Conor. #OnceaBumalwaysaBum », a tweeté Kamaru Usman.

Bien qu’Usman pense que Masvidal ne veut pas le combattre, Gamebred a révélé plus tôt dans la journée qu’il se penchait vers la lutte contre le champion des poids mi-moyens.

“Ce serait bien aussi, si Conor voulait le faire”, a déclaré Masvidal lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Un de ces gars-là va se débarrasser de moi. Je me penche, en ce moment, vers Usman, la façon dont il a parlé s ** t. Si Conor veut le faire, il ne sera pas difficile de le faire, mais je ne vais pas m’asseoir ici et divertir les taureaux ** et tout ça, vous savez? Je veux juste me débarrasser. “

Kamaru Usman sort de sa première défense de titre où il a rivalisé sur TKO’d, Colby Covington, au cinquième tour. Ce fut un combat de va-et-vient, mais Usman est sorti en tête. Avant cela, il a dominé Tyron Woodley à l’UFC 235 pour remporter le titre des poids mi-moyens.

Usman a une fiche de 11-0 à l’intérieur de l’Octogone et mène une séquence de victoires impressionnante de 15 combats.

Jorge Masvidal, quant à lui, a battu Nate Diaz à l’UFC 244 pour remporter le titre BMF dans l’événement principal. Avant cela, il a éliminé Ben Askren en cinq secondes pour le KO le plus rapide de l’histoire promotionnelle. Gamebred a commencé son année avec une victoire de KO sur Darren Till à Londres.

Même si Usman dit que Masvidal ne veut pas se battre, c’est “The Nigerian Nightmare” qui est mis à l’écart en raison d’une blessure à la main. Il reste à voir si les deux se battront ensuite.

Que pensez-vous des commentaires de Kamaru Usman disant que Jorge Masvidal évite de prendre ce L? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

