Kamaru Usman dit que Dana White lui a dit que Jorge Masvidal est le prochain

Le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, a déclaré que le président de l’UFC, Dana White, voulait qu’il combatte la superstar Jorge Masvidal pour sa prochaine défense de titre.

Depuis qu’Usman a défendu sa sangle de poids welter contre Colby Covington à l’UFC 245, il y a eu beaucoup de spéculations sur qui il allait combattre ensuite. Masvidal a toujours été en tête de liste, mais Conor McGregor est entré dans la discussion lorsqu’il a éliminé Donald Cerrone à l’UFC 246. Leon Edwards est également un concurrent de haut niveau pour la ceinture.

Selon Usman, cependant, sa prochaine défense de titre va en effet venir contre Masvidal. S’adressant à Joe Rogan sur son podcast, «The Nigerian Nightmare» a confirmé que l’UFC voulait qu’il se batte «Gamebred» ensuite. Voici ce qu’il a dit (h / t MMAMania.com).

«Donnez-moi un mois et laissez cette chose guérir. Je peux faire un poing maintenant. Je craque. Ils ont éliminé les gars, et soyons honnêtes, si vous regardez la division, j’ai battu presque tout le monde dans le top 10. C’est une question de qui ils veulent vraiment, de la suite. Dana (White) a dit qu’ils voulaient vraiment Jorge. Jorge est le prochain gars », a déclaré Usman.

Masvidal a toujours eu un sens en tant que prochain gars en ligne pour la ceinture de poids welter. Il est sans doute le combattant le plus en vogue du moment en dehors de McGregor, et il vient de remporter trois victoires consécutives impressionnantes contre Nate Diaz, Ben Askren et Darren Till. Du point de vue du mérite, Masvidal est le candidat n ° 1 parfait, et une lutte contre Usman est très intrigante.

Bien sûr, l’argent joue toujours un rôle dans les décisions de l’UFC et la victoire de McGregor sur Cerrone l’a mis dans la conversation pour obtenir une faille chez Usman juste en fonction de la valeur du nom et de la puissance des étoiles. Mais White veut que McGregor combatte Khabib Nurmagomedov dans un match revanche pour la ceinture légère UFC, donc Usman vs Masvidal est parfait pour la ceinture poids welter.

