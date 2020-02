Kamaru Usman dit que le bœuf Jorge Masvidal et Colby Covington est un acte, affirme qu’ils ont «partagé des femmes»

La championne des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, affirme que le bœuf entre Colby Covington et Jorge Masvidal est un acte et a suggéré qu’ils aient couché avec les mêmes femmes.

Covington et Masvidal étaient amis depuis des années et se sont entraînés ensemble à l’American Top Team tout en gravissant les échelons de l’UFC. Mais au cours des dernières années, la paire a développé une rivalité passionnée, en particulier après que Covington est devenu une star de l’UFC et a commencé à parler de ses collègues combattants à l’American Top Team, ce que Masvidal n’a pas aimé.

Cependant, selon Usman, ce boeuf entre Covington et Masvidal est faux et non légitime. Le champion des poids mi-moyens de l’UFC dit qu’il a des informations sur la relation entre Covington et Masvidal et a suggéré que les deux ont même partagé un lit ensemble et couché avec les mêmes femmes.

Découvrez ce que Usman a dit sur Covington et Masvidal ci-dessous (via Amy Kaplan).

Kamaru Usman (@ USMAN84kg) dit que Colby Covington (@ColbyCovMMA) et Jorge Masvidal (@GamebredFighter) “ont partagé un lit et partagé des femmes”. Dit que leur boeuf est un acte. # UFC247

– Amy Kaplan (@ PhotoAmy33) 9 février 2020

Jusqu’à présent, Covington et Masvidal n’ont pas répondu à ce qu’Usman a dit, il sera donc intéressant d’entendre ce qu’ils disent aux commentaires d’Usman si et quand ils répondent. Non seulement Usman a accusé les deux d’avoir un faux bœuf, mais il a également pris des choses personnelles en évoquant leur vie privée, ce dont ni Covington ni Masvidal n’apprécieront probablement Usman.

Bien sûr, Masvidal aura la chance de se venger d’Usman pour ses commentaires quand il le combattra plus tard cet été à l’International Fight Week en juillet. Quant à Covington, il a eu sa chance de battre Usman à l’UFC 245 mais a fini par être éliminé au cinquième tour de leur combat épique pour le titre des poids mi-moyens.

Êtes-vous d’accord avec Kamaru Usman que le boeuf entre Colby Covington et Jorge Masvidal est un acte?