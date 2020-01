Kamaru Usman donne des accessoires à Colby Covington et s’attend à une revanche

Crédit d’image: @ufc sur Instagram

Kamaru Usman et Colby Covington ont échangé des discussions sans fin sur les déchets avant leur combat pour le titre des poids welters en décembre 2019. Pourtant, après le combat, que le champion Usman a remporté par TKO au cinquième tour, il semble y avoir un peu de respect entre les deux – au moins en termes de compétences.

S’exprimant récemment sur l’expérience Joe Rogan, Usman a partagé sa conviction que Covington et lui sont les deux meilleurs poids welters sur terre et a reconnu qu’après leur guerre de 2019, ils se reverront probablement à l’avenir.

“Il a vraiment montré à quel point il est bon, et je respecte quand le respect est dû”, a déclaré Usman (via MMA Junkie). “Je ne suis pas haineux. Je sais qu’il pourrait se battre. Je sais qu’il était bon. Je savais qu’il était dur et je savais aussi qu’il était un compétiteur. Il a toujours été un concurrent. “

«C’est un dur à cuire, et à la fin de la journée, pour faire des combats fantastiques, il faut avoir le bon partenaire de danse, et il était le bon partenaire de danse. Pour être honnête avec vous, si je ne lui en prenais pas trop – parce que chaque combat vous prend quelque chose en interne – donc si je ne lui en prenais pas trop, je pense que je pourrais le revoir, pour être honnête , car il est clair que nous sommes les deux meilleurs gars de la division, et donc oui, j’ai hâte de le revoir. »

Au moment où Usman a terminé Covington au cinquième tour, un juge à côté de la cage a marqué le combat en sa faveur, un autre a mené le combat dans le sens de Covington, tandis que le troisième leur a donné deux tours par morceau.

Qu’il suffise de dire qu’il s’agissait d’un combat dangereusement serré.

Usman reconnaît que le combat a été serré, mais a toujours cru qu’une finition se matérialiserait.

“Je savais que c’était proche car pour la première fois, j’ai demandé à mes entraîneurs:” Ai-je gagné cette manche? “”, A déclaré Usman. “Je n’ai jamais fait ça dans ma carrière. Je suis le type de gars même quand je luttais, je suis le type de lutteur qui – j’aime courir le tableau de bord. Je n’aime laisser aucun doute sur le fait que j’ai gagné ce tour. Je vais dominer ce tour. Je vais m’assurer que je gagne, donc dans ma tête, je sais que j’ai gagné, je n’ai pas besoin de demander. Pour la première fois de ma carrière, je suis retourné, je me dis: “Ai-je gagné ce tour?” “

“Même en me le demandant, je n’ai jamais pensé:” Oh, je ne vais pas finir ce combat. “J’ai toujours su que j’allais finir le combat.”

Selon vous, qui gagnerait un match revanche entre Kamaru Usman et Colby Covington?

