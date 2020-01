Kamaru Usman envoie un avertissement à Jorge Masvidal

Image: Kamaru Usman sur Instagram

Tous les signes indiquent que Jorge Masvidal obtient la prochaine fissure au champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman.

Usman, qui a récemment eu une altercation avec Masvidal à Miami, aimerait apparemment l’occasion de le punir dans la cage.

Le champion, qui monte haut sur une grande victoire de cinquième ronde de TKO contre l’ancien partenaire d’entraînement de Masvidal Colby Covington, a envoyé un avertissement à son rival lors d’une récente conversation avec TMZ.

“Il a vu ce que j’ai fait au gars qui le punissait et le torturait tous les jours à l’entraînement”, a déclaré Usman (via MMA Junkie). “Il a vu ce que j’ai fait [to Covington]. Maintenant, il ferait mieux de fermer sa petite bouche avant de remplir son cul avec un tas de ce café cubain. Continuez à courir sa bouche, il ne va à rien. Il a juste couru et il n’a rien fait. J’étais dolo. “

“Parlez tout ce que vous voulez, mais je vais vous le faire savoir, tout comme je l’ai fait à ce type qui vous torturait tous les jours. Je vais te remplir le cul avec tout ce café cubain. »

Usman a également ouvert sa rencontre avec Miami à Masvidal, assurant qu’il n’avait l’intention que de remplir ses obligations médiatiques.

“Non, c’est faux de sa part”, dit Usman. “Je n’étais pas là pour ça. J’étais ici pour faire quelques médias. J’ai eu une journée entière remplie de trucs médiatiques à faire, mais ce gars voulait 10 secondes de gloire. C’est ce qui se passe. Ils veulent tous venir au champ et dire: «Hé, regardez-moi, regardez-moi. Faites attention à moi, “et c’est tout ce qu’il voulait faire, et maintenant nous parlons en fait de lui, alors il a fait passer son message parce qu’il avait le gars de la caméra. Vous avez vu ça?

«Il avait un caméraman avec lui. Il avait quoi, comme cinq ou six gars avec lui. J’étais dolo. Je suis à toute la journée des médias, et quelle meilleure façon de le faire qu’une salle remplie de médias du monde. Allez, frère. “

Selon vous, qui gagnerait un combat entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 31/01/2020.