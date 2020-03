Kamaru Usman est «le pire promoteur de l’histoire du MMA»

Ben Askren pense que Kamaru Usman ne comprend pas comment jouer au jeu.

Mais il ne veut pas dire le jeu à l’intérieur de la cage, puisque le champion des poids mi-moyens Usman n’a pas encore perdu à l’UFC. Il parle de promotion du combat.

Usman vient de remporter une victoire de cinquième ronde sur TKO contre son rival Colby Covington à l’UFC 245, où après 24 minutes de combat, Usman a pu terminer Covington avec moins d’une minute à jouer.

Avant le combat, il y a eu beaucoup de discussions trash entre Usman et Covington, toujours controversé. Certains d’entre eux ont presque mené à une bagarre au buffet du Palms Casino Resort à Las Vegas.

S’adressant à Submission Radio, Askren a déclaré que Usman avait une chance de jouer un héros dans son affrontement contre Covington, mais qu’il l’a bâclé.

“Je pense qu’Usman est comme le pire promoteur de l’histoire des arts martiaux mixtes”, a déclaré Askren. “Parce que pour moi, voici le problème: Colby est littéralement le promoteur, la personnalité, le combattant le plus détesté de l’UFC, non? Et donc quand Usman va contre lui, c’est comme OK, vous avez le méchant Colby, et puis vous avez Usman – qui, tout ce qu’il a à faire est qu’il doit jouer le bon gars et tout le monde va l’aimer et tout le monde va l’encourager, non?

«Mais Usman n’arrivait tout simplement pas à comprendre comment rendre les gens comme lui. Comme, il ne pouvait tout simplement pas le comprendre. Ce serait si facile de faire de Colby le méchant – il est déjà le méchant. Il joue déjà le méchant. C’est tellement simple. Jouez simplement dessus et vous êtes le bon gars – vous êtes le visage, tout le monde vous aime. Mais Usman n’a pas pu comprendre comment le faire. “

Bien que Askren n’ait pas été en mesure de produire l’impact qu’il espérait à l’intérieur de l’octogone, il l’a certainement fait à l’extérieur et est rapidement devenu l’un des combattants les plus populaires de la liste avec ses plaisanteries honnêtes et pleines d’esprit.

Il était sur le point d’obtenir un tir au titre quand il a affronté Jorge Masvidal à l’UFC 239, mais une perte par KO de cinq secondes a mis un terme aux aspirations d’Askren face à Usman.

“Ouais, je l’ai fait sauter, non? Je l’ai fait exploser », a déclaré Askren. “Si j’ai gagné le combat Masvidal, je l’ai. Je l’ai fait exploser. Vous essayez de le frotter?

«Je l’ai fait exploser. Je l’ai fait exploser. Je m’excuse auprès de tout le monde. »

.