Kamaru Usman est «super-forcé» pour me combattre

Kamaru Usman n’a peut-être pas voulu reconnaître Jorge Masvidal, mais il semble que Masvidal sera sa prochaine défense de titre.

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que le combat pour le championnat aurait probablement lieu au cours de la semaine internationale de lutte internationale de l’UFC début juillet et que des négociations étaient en cours.

S’adressant cette semaine à «Submission Radio», Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) a déclaré que le champion des poids mi-moyens de l’UFC Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) n’avait pas exactement le choix de qui il combattrait ensuite.

“Il est super-forcé dans ce combat”, a déclaré Masvidal. «Dana l’a dit, et qu’est-ce qu’il va faire maintenant? Donc, je ne pense pas trop à lui. Donc, je ne veux pas trop parler du gars. “

Après un affrontement passionnant avec Colby Covington à l’UFC 245 qui s’est terminé avec “The Nigerian Nightmare” arrêtant le challenger au cinquième tour, Usman a mentionné que l’ancien victime Leon Edwards était un challenger plus digne de son titre.

“On pourrait penser que n’importe quel champion voudrait combattre le” combattant de l’année “dans sa catégorie de poids pour prouver quelque chose supplémentaire, pour se mettre de côté”, a poursuivi Masvidal. «Ce gars veut combattre un gars sous moi qu’il a déjà battu, ou sinon, faire des affrontements fantastiques, les gars au Japon ou d’autres organisations.

«Si cela ne vous permet pas de savoir ce qui va se passer, rien ne le fera. Il connaît la formule. Il me connaît très bien. Il y a donc une centaine d’autres personnes qu’il préfère combattre que moi. “

Usman et Masvidal se disent depuis un certain temps et ont même eu une altercation verbale sur Super Bowl Radio Row. Mais Masvidal dit qu’il est peu probable que nous voyions un autre “trois pièces et un soda” car il doute qu’Usman se joigne à lui à moins qu’il y ait beaucoup de sécurité autour.

“Il ne le fera jamais”, a déclaré Masvidal. «Il voit Ben Askren et Colby, et il les heurte et il s’en rapproche. Il ne serait jamais en 100 millions d’années à une distance de mon bras. Je viens de le voir à l’UFC (247), et je suis derrière une barricade, et lui aussi, et il est en sécurité et il essaie d’agir comme si nous allions nous battre aujourd’hui.

«Genre, arrête, mec. Tout le monde se moque de vous en pensant que vous êtes un idiot (explétif). Personne ne va se battre, mec. Vous avez cinq gardes de sécurité avec vous, j’ai cinq gardes de sécurité avec moi, il y a une barricade. Arrêtez. Mais c’est qui il est. Je pense qu’il doit vendre beaucoup de lui-même pour que les gens s’engagent avec lui, car cela ne fonctionne pas. “

