Kamaru Usman et l’équipe de Jorge Masvidal s’affrontent sur les détails du combat

Kamaru Usman prétend qu’il a proposé de défendre son titre de poids welter dans l’événement principal de l’UFC 249 le mois prochain. Le manager de Jorge Masvidal, cependant, insiste sur le fait que le champion ment.

Avec tous les signes indiquant que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson s’est effondré pour une sixième fois et l’UFC a besoin d’une nouvelle tête d’affiche pour sa carte de plus en plus improvisée du 18 avril (qui n’a toujours pas de lieu), Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) a déclaré qu’il était intervenu et a dit directement au président de l’UFC Dana White qu’il ferait face à Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC).

Usman a détaillé la situation lundi sur les réseaux sociaux et a déclaré avoir présenté l’idée à White le 24 mars.

“Mardi dernier, je savais que Khabib était hors du pays”, a déclaré Usman sur Instagram Live. «J’ai envoyé un texto à Dana directement. J’ai dit: «Dana, je comprends que des situations se produisent. Mais devinez quoi? Je ne me suis pas vraiment entraîné comme ça, mais je suis prêt à venir et je suis prêt à sauver cet événement. “Je suis prêt à le sauver parce qu’à la maison, les gens n’ont rien à regarder. Ils ont besoin de divertissement. Les gens veulent voir ce combat. Les gens veulent me voir et un faux compagnon Masvidal. Les gens veulent voir le combat? Faisons le.”

Malgré le manque de camp d’entraînement, Usman a déclaré qu’il était prêt à participer à la compétition, tant que l’UFC mettrait en place les précautions nécessaires pour le protéger de la pandémie de coronavirus en cours. Cependant, malgré un article Twitter contraire, il est catégorique: le côté Masvidal ne voulait pas se conformer.

Selon Usman, l’UFC et la direction de Masvidal ont eu du mal à trouver Masvidal pour une réponse immédiate. Finalement, «Gamebred» a été atteint, et selon Usman, la réponse qu’il a obtenue était que le combat avait été refusé.

“Cela ne va pas arriver pour être honnête”, a déclaré Usman. «Il a refusé le combat. Il a refusé. Il a dit: «Non, je ne suis pas prêt à me battre. J’ai fumé et bu et je suis gros et je ne suis pas prêt à me battre. »C’est ce qu’il a dit. Il a bu cette liqueur dont personne ne peut prononcer le nom. “

Le directeur de Masvidal, Abraham Kawa de First Round Management, n’a pas pris à la légère les affirmations d’Usman. Il a admis que l’UFC avait contacté le fait de potentiellement se battre avant la nouvelle de lundi que Nurmagomedov contre Ferguson était probablement éteint, mais il a dit que Masvidal était d’accord, c’est là que son compte est en conflit avec Usman.

“Je veux juste que tout le monde comprenne une chose: s’il y a une chose que vous savez à propos de Jorge, il n’a pas à mentir”, a déclaré Kawa sur Instagram Live. «Il n’a aucune raison pour lui de mentir. Il n’a aucun problème. Nous avons accepté le combat Usman à deux reprises maintenant. Deux fois. Une fois pour NYC (à l’UFC 244) – et nous savons tous comment cela s’est terminé. Usman a dit non. Il ne voulait pas que ce combat se produise. Il voulait que je ne sache pas quoi. (Il avait) une blessure ou aucune blessure. Je ne sais pas, mec. C’est bizarre avec lui et ses affaires.

“Maintenant, nous avons accepté à nouveau et il dit que nous avons refusé. C’est un putain de mensonge. Nous avons reçu l’appel téléphonique. On nous a demandé. Nous savions que cela allait arriver. Nous avons dit: «Absolument. Allons-y. »Nous savions comment cela allait se passer. Pensions-nous qu’Usman prendrait le combat? Voyons voir. Il ne l’a pas pris avec un préavis de sept semaines la dernière fois. Qu’est-ce qui fait penser à l’un d’entre vous qu’il va le prendre avec un préavis de deux semaines cette fois? Ça n’allait pas arriver. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je sais que de notre côté, nous avons accepté. Quoi qu’il se soit passé après ça, je ne peux pas vous le dire, mec. Je sais juste que c’est deux fois que nous avons dit oui à Usman et deux fois nous n’avons pas de réponse. “

Usman, qui a eu besoin de neuf victoires consécutives dans la division des poids welters avant de remporter la ceinture, a déclaré qu’il était prêt à mettre la main sur l’or même dans des circonstances moins qu’idéales. Il pense que Masvidal était simplement un «chasseur d’influence», et n’a jamais eu l’intention de réellement entrer dans l’octogone en moins de trois semaines.

Reste à voir où se situe la vérité, mais Usman refuse de revenir sur sa position selon laquelle il était à fond pour sauver l’UFC 249. Pas seulement pour lui, mais pour les autres combattants et spectateurs du monde entier désireux de regarder l’UFC produit.

“Je suis le vrai gangster africain”, a déclaré Usman. «Un combat est un combat. Mon QI de combat est meilleur que tous ces gars. Quand il s’agit de faire sortir ce chien et d’aller vraiment là-bas et de se battre, personne ne me touche. J’ai dit: «Je vais faire ça. Prends soin de moi. Je vais le faire. Je mettrai mon titre en jeu. Prends soin de moi. “Je n’ai jamais été cet homme d’entreprise. Je n’ai jamais été le seul à être un homme d’affaires, “Oh, je vais faire ce dont l’entreprise a besoin.” Mais plus je monte dans le sport, et maintenant que je suis au sommet, et voir comment ces événements se sont déroulés ensemble et comment ces choses se font avec Sean Shelby et Dana et Mick (Maynard) et Hunter (Campbell).

«Je vois à quel point ces gars travaillent dur pour mettre ces choses ensemble et si un événement se déroule, ce n’est pas seulement l’événement principal qui se déroule. Tout le monde sur la carte ne peut pas manger – tout le monde. Ils sont foutus. Nous avons des gars qui gagnent 10 000 $ (pour montrer) et 10 000 $ (pour gagner) qui n’ont pas combattu pendant cinq ou six mois, et maintenant c’est leur combat et maintenant ils ne peuvent pas se battre pour – qui sait combien de temps cette chose Peut durer. S’il y a une possibilité que je puisse entrer et sauver cet événement, je suis prêt à y aller et à tout risquer pour sauver l’événement. “

