Kamaru Usman explique comment la rivalité avec Jorge Masvidal est devenue personnelle

Kamaru Usman n’a jamais considéré Jorge Masvidal comme un rival professionnel avant les dernières semaines.

Pour entendre le champion des poids mi-moyens de l’UFC le dire, les échanges avec Masvidal sur les médias sociaux, et même une altercation lors de la journée des médias du Super Bowl plus tôt cette année, n’ont jamais vraiment changé son opinion sur la lutte pour le titre très attendue.

Tout a changé lorsque Usman a rendu public son offre de faire face à Masvidal dans un court délai après qu’il est apparu que l’UFC 249 avait besoin d’un nouvel événement principal. Avec le champion léger Khabib Nurmagomedov échoué en Russie, Usman a proposé ses services pour titrer la carte, mais il dit que l’UFC lui a finalement dit que les conditions ne pouvaient pas être conclues avec Masvidal.

«Je ne sais pas exactement ce qui a été dit de leur côté, mais je sais que lorsque l’UFC dit quelque chose comme ça, cela signifie à peu près qu’ils sont probablement sortis et ont dit ‘nous voulons 10 millions de dollars’ ou quelque chose de fou comme ça où vous vous connaissez ne vas pas obtenir [it] mais c’est juste un moyen plus facile de refuser le combat que vous ne dites en fait “non, je ne veux pas me battre pour le moment” “, a déclaré Usman en parlant à MMA Fighting.

“J’étais prêt à partir. Je m’entraînais. Je suis entré dans le gymnase. Évidemment, je ne m’entraînais pas aussi régulièrement qu’avant cette opportunité. Alors après avoir commencé à m’entraîner, j’ai commencé à suivre un régime. Cela allait peut-être être une réduction de poids de 25 livres en deux semaines pour reprendre du poids et combattre et je voulais le faire pour sauver l’événement, mais je suppose que non. “

Alors que Masvidal et son équipe ont déclaré avoir accepté le combat, la confrontation n’a jamais abouti à une carte qui a finalement été reportée.

Indépendamment de ce qui s’est vraiment passé dans les coulisses, Usman dit que le va-et-vient laid qui a suivi est ce qui a vraiment changé son opinion sur Masvidal.

“La seule chose que les gens ont du mal à comprendre en ce moment et que les gens ne savent pas vraiment, ce n’est pas nécessairement Masvidal qui fait tout cela, qui orchestre tout cela et tweete ces tweets et dit les choses qu’il dit”, a déclaré Usman. “Oui, quand il se place devant une caméra d’interview ou quelque chose de ce genre, oui, c’est lui, ce qui va de pair mais la majorité de ce qui est tweeté et ce qui est mis dans les clips vidéo qu’ils font, c’est tout” de sa direction.

“C’est tout d’Abe [Kawa] ça fait tout ça et je le comprends, je comprends. C’est du marketing pour eux. Ils voient cela comme une opportunité de vraiment développer sa marque. Il a eu 18 ans pour occuper ce poste et cela ne s’est pas produit. Maintenant, ils voient cela comme une opportunité et ils courent avec beaucoup de succès. Mais c’est vraiment sa direction qui cause tout cela, qui dit toutes ces choses et tweete toutes ces choses. “

Une fois que Usman a été convaincu que ce sont les représentants de Masvidal qui parlaient pour lui, cela n’a fait qu’exacerber sa frustration face à la situation.

“Oui, ça devient personnel parce que lorsque vous autorisez votre direction à tweeter certaines choses pour vous, à dire certaines choses ou certains mots aux gens, vous pardonnez cela également”, a déclaré Usman. “Alors oui, c’est devenu plus une situation personnelle.”

Au lendemain de l’effondrement du combat du 18 avril, Usman, Masvidal et son équipe de direction sont tous allés sur les réseaux sociaux pour répondre à ce qui s’est passé alors que la guerre des mots se poursuivait.

Mis à part les sentiments personnels, Usman et Masvidal sont évidemment sur une trajectoire de collision plus tard cette année avec le titre poids welter en jeu.

Le combat devait initialement avoir lieu pendant la Semaine internationale de lutte internationale de l’UFC en juillet, bien qu’aucun contrat n’ait été émis ou signé.

Il est toujours possible que cette date se produise, mais Usman est plus qu’heureux de régler sa rancune avec Masvidal encore plus tôt si l’UFC veut réserver le combat dès maintenant.

“Je suis prêt à tout moment”, a déclaré Usman. “Comme je l’ai dit, tant que je suis indemnisé et vous pouvez me citer à ce sujet – je suis prêt à gronder à tout moment tant que je suis indemnisé. Je suis prêt à gronder.

“Donc, le 9 mai, si quelque chose tombe, ils ont besoin de moi, je suis prêt à gronder. Assurez-vous simplement que je suis indemnisé. “