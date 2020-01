Kamaru Usman explique pourquoi il ne combattra jamais Israël Adesanya ou Khabib Nurmagomedov

Image: @ usman84kg sur Instagram

Kamaru Usman n’est pas intéressé à prendre du poids pour combattre Israël Adesanya ou à affronter Khabib Nurmagomedov.

Usman, qui est l’actuel champion des poids mi-moyens de l’UFC, a clairement indiqué qu’il ne voulait pas combattre les champions dans les catégories de poids en dessous et au-dessus de lui. Lui et Nurmagomedov partagent le même manager et sont souvent vus traîner avec un autre lors d’événements, c’est pourquoi il ne veut pas combattre le natif du Daghestan.

Pour Kamaru Usman, il dit qu’il y a une raison plus importante pour laquelle il ne combattra pas Adesanya et c’est parce qu’il veut plus de champions UFC du Nigeria.

«Je ne combattrais jamais Khabib, c’est mon frère. C’est juste un respect mutuel. Je ne me vois jamais combattre Khabib. Je ne me vois jamais combattre Israël. Même si beaucoup de gens y ont fait allusion », a déclaré Usman lors du JRE MMA Show. «Je ne me vois pas me battre contre lui. Avoir deux ceintures au Nigéria est mieux que d’avoir un seul gars avec deux ceintures. Il n’y a aucun désir là-bas. C’est mon gars. Il est spécial. “

Non seulement il ne veut pas combattre Adesanya, mais Usman dit qu’il est un grand fan de “The Last Stylebender’s”. Il souhaite également pouvoir faire ce que fait Adesanya, en particulier ses coups de pied.

«Israël est spécial. Je deviens un peu envieux, comme si je souhaitais pouvoir faire ça s ** t », a déclaré Usman. «Je souhaite pouvoir fouetter mes mains autour de la façon dont il le fait et la façon dont il lance ce petit coup de pied de point d’interrogation. Je suis fan de ces gars-là, et Israël est l’un de ces gars qui est spécial. “

Ainsi, tant que Khabib Nurmagomedov et Israel Adesanya resteront champions, Usman ne fera jamais partie d’un combat champion-champion.

Actuellement, Usman guérit ses blessures et qui il combattra ensuite et quand il reviendra doit être vu.

Que pensez-vous de Kamaru Usman disant qu’il ne combattra jamais Israël Adesanya et Khabib Nurmagomedov? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.