Kamaru Usman explique pourquoi le pouvoir de Jorge Masvidal ne l’inquiète pas

Le champion poids welter de l’UFC, Kamaru Usman, devrait défendre son titre contre le concurrent strie Jorge Masvidal lors de la semaine de la lutte internationale en juillet.

À l’approche de ce match, qui n’est toujours pas officiel, Usman est perçu comme ayant un net avantage en lutte, tandis que Masvidal est considéré comme l’attaquant le plus dangereux.

D’après les sons, cependant, Usman n’est pas particulièrement inquiet à propos de la frappe de son prochain ennemi.

S’adressant aux médias avant la carte UFC 247 de samedi, Usman a expliqué pourquoi il ne transpirait pas le pouvoir de coupure de Masvidal.

Il croit que Tyron Woodley – qu’il a battu pour remporter le titre des poids mi-moyens l’an dernier – frappe beaucoup plus fort que Masvidal. Il souligne également le fait que Masvidal n’a pas pu éliminer Nate Diaz en novembre dernier.

“Pesons-le maintenant: moi avec Masvidal ou moi avec Tyron Woodley, lequel est un peu plus … ouais, Tyron Woodley plus de puissance, Tyron Woodley pourrait vous toucher et vous mettre hors tension”, a déclaré Usman (via MMA Fighting ). «Je devrais m’inquiéter pour Masvidal? Il ne pouvait pas assommer Nate Diaz, et je devrais m’inquiéter pour Masvidal? Allez mec.”

Usman a poursuivi, rappelant au monde que malgré le récent succès de Masvidal, “Gamebred” a perdu plusieurs combats de haut niveau au cours des dernières années, y compris des revers pour Demian Maia et Stephen Thompson.

“Ce type a combattu Demian Maia; Qu’est-il arrivé? Il a pris un L », a déclaré Usman. «Il a combattu« Wonderboy », que s’est-il passé? J’ai pris un L. Maintenant, c’est fou pour moi qu’il ait tout ce battage médiatique, et tout le monde dit qu’il est cet attaquant, il est ce tueur, il est ceci, ceci et cela. Ça n’a pas d’importance, je vais me faire. Je vais le mettre sur le cul, je vais le battre jusqu’à ce qu’il veuille arrêter, et s’il se lève, je vais le mettre KO si je le dois.

“Tout le monde parle de grève. Tout d’abord, vous devez vous tenir droit pour frapper. Je ne pense pas que je ne vais pas vous abattre. Je vais vous descendre, point final. Il n’y a pas de secret pour ce qui va se passer. Je vais t’abattre et te battre jusqu’à ce que tu arrêtes. “

Selon vous, qui sortira vainqueur lorsque Kamaru Usman et Jorge Masvidal se battront?

